Ouagadougou : La Police nationale démantèle deux réseaux de braqueurs et cambrioleurs

La Police nationale a annoncé le démantèlement de deux réseaux de malfaiteurs spécialisés dans les agressions, les vols à main armée et les cambriolages de domiciles et de commerces à Ouagadougou et dans ses environs.

L’opération a été menée par le Service régional de la police judiciaire (SRPJ) du Kadiogo, dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme. Les enquêtes ont permis d’identifier puis d’interpeller plusieurs individus qui opéraient notamment dans les quartiers Samandin, Pissy, Gounghin ainsi qu’à Kokologho.

Selon la Police nationale, les deux groupes criminels procédaient d’abord à un repérage minutieux de leurs cibles, notamment des commerces, des magasins et des domiciles.

Ils choisissaient ensuite le moment qu’ils jugeaient le plus favorable, de jour comme de nuit, avant de passer à l’action. Armés de pistolets et d’armes blanches, ils menaçaient leurs victimes afin de s’emparer de leurs biens, notamment des motos, des téléphones portables, des ordinateurs et des sommes d’argent.

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Les enquêteurs indiquent également que les malfaiteurs ciblaient parfois des habitations situées dans des quartiers non lotis, profitant de l’absence des occupants partis à leur travail pour commettre leurs cambriolages.

Armes, motos et objets volés saisis

Les investigations, menées avec l’appui de la collaboration citoyenne, ont permis la saisie de deux pistolets automatiques et des munitions, des armes blanches, des motos, des téléphones portables, des pièces détachées de moto, des vélos pour enfants et divers autres objets.

La Police nationale a salué la collaboration des populations, en particulier celle des responsables des initiatives locales de sécurité, qui a contribué au succès de cette opération.

Elle invite les citoyens à rester vigilants et à signaler tout comportement suspect en appelant gratuitement les numéros verts 17, 16 ou 1010, afin de contribuer à la lutte contre la criminalité.