Annonce | July Big Winner sur AfroPari : comment un pari combiné de 18 matchs a rapporté 59 231 USD à un joueur

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Pendant la phase de groupes de la CM-2026, AfroPari a enregistré l’un des gains les plus atypiques de la saison. Une mise de 100 GHS s’est transformée en 664 773,46 GHS (soit environ 59 231 USD) – pour cela, un joueur ghanéen a composé un pari combiné de 18 événements avec une cote de 6647.73463. Découvre dans cet article comment se forme une telle cote et quelles sont les chances de reproduire un exploit similaire !

Le grand gain d’AfroPari en détail

Le pari était pré-match, sur le marché « pénalité ou expulsion » avec l’issue « non », choisi pour les 18 matchs de l’accu. Il incluait des rencontres de la CM-2026, dont le match Angleterre-Ghana. Aucun des 18 événements n’a échoué – une seule erreur aurait brisé toute la chaîne.

La cote d’un pari combiné résulte de la multiplication des cotes de tous les événements du pari. Sur un match isolé, le marché « pas de pénalité/expulsion » offre un multiplicateur faible et se réalise souvent. Mais en cumulant plusieurs matchs, le résultat final grimpe fortement. Ce qui est presque garanti sur un seul match devient bien plus incertain sur une série de rencontres.

Quelle stratégie choisir ?

Trois façons de composer ton pari : l’ordinaire (une seule issue), le pari combiné (plusieurs issues à la fois), ou le système – une combinaison où une partie des paris peut gagner même avec une erreur. Le pari combiné offre un multiplicateur plus élevé, mais un risque plus important.

Règle de base : ne mise pas plus de 1 à 5 % de ton solde sur un événement, et n’augmente pas ta mise après une perte pour te refaire. Une cote élevée signifie toujours une probabilité de victoire plus faible. Toute stratégie de paris combinés repose sur la gestion du risque, pas sur la tentative de deviner des dizaines d’issues à la fois. AfroPari propose plusieurs outils pour composer ton pari combiné plus efficacement.

Des bonus pour bien démarrer

Si tu n’es pas encore inscrit, le bonus de bienvenue de +300 % sur ton premier dépôt est une bonne façon de tester les paris combinés sans trop de risque.

Pour ceux qui jouent déjà, il y a le Hyper Bonus : un pari combiné gagnant d’au moins 4 événements (cote de chaque événement à partir de 1,20) te rapporte un freebet qui augmente avec le nombre de sélections – de 5 % pour 4 événements jusqu’à 1000 % pour 50. Le principal avantage : le bonus s’ajoute à ton gain habituel, sans mise supplémentaire – plus ton combiné est long, plus le bonus est important. Pour combiner plusieurs issues dans un même match, utilise le constructeur de pari : même principe, à l’échelle d’un seul événement !

Joue de manière responsable avec AfroPari

Les paris restent un divertissement réservé aux joueurs majeurs et ne sont pas un moyen de gagner de l’argent. Ne mise jamais plus que ce que tu es prêt à perdre, et ne considère pas un gros gain comme une garantie de le reproduire.

Sur AfroPari, retrouve les sélections du Pari combiné du Jour et d’autres bonus. Inscris-toi et compose ton premier pari combiné.