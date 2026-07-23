Santé : Le Burkina Faso intensifie la lutte contre les hépatites virales à travers la prévention, le dépistage et le traitement

À quelques jours de la Journée mondiale de lutte contre l’hépatite, célébrée chaque 28 juillet, le ministère de la Santé a réaffirmé sa volonté d’intensifier la lutte contre les hépatites virales B et C. À travers le Programme sectoriel Santé de lutte contre le Sida, les IST et les Hépatites virales (PSSLS-IST/HV), il a animé, ce mercredi 22 juillet 2026 à Ouagadougou, un point de presse consacré à la sensibilisation des populations sur l’importance de la prévention, du dépistage précoce et de l’accès aux traitements.

Placée sous le thème « Hépatite : faisons tomber les barrières ! », cette rencontre, organisée avec l’appui de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), vise à renforcer la mobilisation autour d’une maladie qui demeure un important problème de santé publique au Burkina Faso.

Les hépatites virales B et C continuent de représenter un important défi de santé publique. Souvent silencieuses pendant plusieurs années, ces infections sont fréquemment découvertes tardivement, lorsque les lésions du foie deviennent graves. Face à cette réalité, les autorités sanitaires veulent renforcer les actions permettant aux populations de connaître leur statut et d’accéder rapidement aux soins.

Face aux hommes de médias, le coordonnateur du PSSLS-IST/HV, Dr Natyon Dieudonné Soma, a rappelé que la lutte contre ces maladies ne relève pas uniquement du domaine médical. « Les hépatites virales ne constituent pas seulement un défi médical ; elles sont aussi un enjeu social, économique et humain », a-t-il souligné.

Selon les données présentées par le PSSLS-IST/HV, la prévalence de l’hépatite B est estimée à 9,1 % au sein de la population générale, contre 3,6 % pour l’hépatite C. Chez les femmes enceintes âgées de 15 à 45 ans, une enquête de séro-surveillance réalisée en 2025 a révélé une prévalence de 5,92 % pour l’hépatite B et de 2,49 % pour l’hépatite C.

Au-delà des statistiques, ces résultats montrent que les virus des hépatites B et C circulent encore activement au sein de la population. Ils mettent surtout en évidence un enjeu majeur à savoir de nombreuses personnes vivent avec ces infections sans le savoir. Or, un dépistage précoce permet d’éviter l’évolution vers des complications sévères, telles que la cirrhose ou le cancer du foie.

Renforcer la prévention et le dépistage

Pour accélérer la lutte contre les hépatites virales, plusieurs activités sont prévues dans le cadre de la Journée mondiale. Elles comprennent notamment des campagnes de dépistage volontaire, des séances de sensibilisation sur les modes de transmission et les moyens de prévention, des témoignages de personnes vivant avec une hépatite virale, ainsi qu’un plaidoyer en faveur d’une mobilisation accrue des ressources.

L’accent sera également mis sur la vaccination, notamment celle des nouveau-nés dans les 24 heures suivant la naissance, une étape essentielle pour réduire la transmission de l’hépatite B.

Pour le Dr Natyon Dieudonné Soma, l’élimination des hépatites virales passe par l’implication de tous les acteurs. Il a insisté sur la nécessité de diffuser une information fiable afin d’encourager le dépistage, la vaccination et une prise en charge rapide des personnes atteintes.

L’OMS alerte sur une menace mondiale toujours persistante

Le représentant de l’OMS, Dr Laurent Moyenga, a rappelé que les hépatites virales demeurent une menace sanitaire mondiale. Selon lui, le Rapport mondial 2025 fait état de 267 millions de personnes vivant avec les hépatites B et C, de 1,3 million de décès enregistrés en 2024 et de 1,8 million de nouvelles infections.

Pour inverser cette tendance, « l’OMS recommande le renforcement de la vaccination, la prévention de la transmission mère-enfant, la sécurisation des transfusions sanguines ainsi qu’un meilleur accès à l’information, au dépistage et aux traitements », a souligné le Dr Laurent Moyenga.

À travers cette mobilisation, le Burkina Faso entend contribuer à l’atteinte de l’objectif mondial d’élimination des hépatites virales à l’horizon 2030. La Journée mondiale de lutte contre l’hépatite sera ainsi célébrée le 28 juillet 2026 sous le signe d’une mobilisation renforcée contre ces maladies.

Namwin-Kièlè Christopher SOMDA (Stagiaire)

Burkina 24