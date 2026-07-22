Coupe du monde 2026 : L’Argentine prépare une vague de plaintes après les polémiques du Mondial

Battue par l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2026, l’Argentine ne compte pas tourner rapidement la page. Selon le quotidien La Nación, l’Association du football argentin (AFA) prépare une vaste offensive judiciaire contre les auteurs présumés d’une campagne de désinformation ayant visé la sélection nationale tout au long du tournoi.

D’après le média argentin, la fédération estime que les joueurs et l’encadrement ont été la cible de nombreuses fausses informations, de contenus manipulés et de publications diffamatoires diffusés pendant la compétition.

L’AFA travaillerait avec une équipe d’avocats chargée de constituer un dossier en vue d’éventuelles actions en justice. Les procédures pourraient porter sur la diffusion de fausses accusations, l’utilisation d’images sorties de leur contexte ou manipulées, ainsi que la publication de contenus non étayés par des preuves.

Les responsables de la fédération considèrent que la réputation de la sélection argentine a été gravement affectée par ces campagnes de désinformation et souhaitent obtenir réparation devant les tribunaux.

Selon La Nación, cette offensive judiciaire pourrait viser aussi bien des médias que des créateurs de contenus présents sur les réseaux sociaux, notamment X, Instagram et TikTok.

Des comptes disposant d’une forte audience, mais également des utilisateurs moins connus ayant relayé des contenus jugés diffamatoires, pourraient être concernés.

Les avocats de l’AFA procéderaient actuellement à la collecte de captures d’écran, de vidéos, de publications et d’autres éléments susceptibles de constituer des preuves.

Tout au long de la Coupe du monde 2026, la sélection argentine s’est retrouvée au cœur de nombreuses polémiques. Arbitrage, altercations sur le terrain, critiques sur le style de jeu, accusations de favoritisme ou, au contraire, de traitement défavorable : les débats ont largement dépassé le cadre sportif.

Sur les réseaux sociaux, les rumeurs, montages et théories du complot se sont multipliés, alimentant un climat particulièrement tendu autour de l’Albiceleste.

À ce stade, l’AFA n’a pas officiellement annoncé le dépôt de plaintes ni précisé les personnes ou organisations qui pourraient être visées. Selon La Nación, de nouveaux développements sont attendus dans les prochains jours.