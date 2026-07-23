Italie : Manifestations après le décès d’un homme d’origine marocaine lors d’une intervention policière

La mort d’un homme d’origine marocaine lors d’une interpellation policière continue de susciter une vive émotion en Italie. Au lendemain d’affrontements entre manifestants et forces de l’ordre, la tension restait palpable, mardi 21 juillet 2026, notamment à Bologne et à Rome, rapporte Africa News.

La victime, Abderrahim Fakir, un travailleur de 42 ans d’origine marocaine, est décédée dimanche 19 juillet 2026 à Bologne, dans le nord de l’Italie, lors d’une intervention de la police.

Une vidéo filmée par un témoin et largement relayée sur les réseaux sociaux montre plusieurs policiers tentant de maîtriser et de menotter l’homme, allongé face contre terre. Sur les images, on l’entend appeler à l’aide et respirer avec difficulté avant de cesser progressivement de bouger.

La diffusion de cette vidéo a provoqué une vague d’indignation. Lundi 20 juillet 2026, des centaines de personnes ont manifesté à Rome et à Bologne pour dénoncer les circonstances de la mort d’Abderrahim Fakir et réclamer que toute la lumière soit faite sur cette affaire.

Si la mobilisation s’est déroulée dans le calme dans son ensemble, des affrontements ont éclaté en fin de manifestation à Bologne entre certains protestataires et les forces de l’ordre. La police a notamment eu recours à des canons à eau pour disperser les manifestants.

Les autorités italiennes ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de la mort d’Abderrahim Fakir, arrivé en Italie à l’âge de cinq ans.