Burkina Faso : Un triple pontage coronarien réalisé avec succès au CHU de Tengandogo

‎Le service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire du CHU de TENGANDOGO a opéré avec succès un patient venu spécifiquement de la Côte d’Ivoire, son pays de résidence, pour subir un triple pontage coronarien. Réalisée le 10 juillet 2026, cette intervention s’est faite en étroite collaboration avec l’équipe humanitaire italienne SAFE HEART.

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‎L’opération a consisté en une revascularisation complète du coronaire gauche du patient. Pour y parvenir, les chirurgiens ont procédé à une double greffe délicate. Ils ont d’abord implanté une artère mammaire entre l’aorte et l’artère interventriculaire antérieure (IVA). Dans un second temps, l’équipe a prélevé la veine saphène droite du patient pour la brancher sur l’aorte, avant de la connecter aux deux artères marginales.

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‎Selon le premier bilan communiqué par les équipes médicales, l’intervention est une réussite totale et le patient se porte bien. ‎Ce succès chirurgical n’est pas le fruit du hasard. Il découle d’un engagement constant des plus hautes autorités du pays, qui se sont investies à doter l’établissement d’un plateau technique moderne et adéquat, répondant aux standards internationaux. Ce savoir-faire avait déjà été mis en lumière en décembre 2024 lors d’une première opération similaire.

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‎‎Au-delà de la performance technique, cet événement confirme la transformation du Burkina Faso en une véritable destination sanitaire sur le continent. Le CHU de TENGANDOGO attire de plus en plus de patients extérieurs en quête de soins spécialisés.

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‎Ce flux de patients transfrontaliers est désormais régulier. On se rappelle qu’en 2022, onze enfants du Centre d’accueil PADRE PIO de BONOUA (Côte d’Ivoire) avaient déjà été transférés et opérés à cœur ouvert au Burkina Faso.

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‎Aujourd’hui, l’expertise du CHU de TENGANDOGO séduit bien au-delà des résidents de Côte d’Ivoire et attire des malades venus du Mali, du Togo, du Nigeria et même du Burundi. Une montée en puissance qui redessine la carte de la prise en charge médicale en Afrique de l’Ouest.

Source : Service communication du CHU Tengandogo