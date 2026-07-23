Préparatifs CAN féminine 2026 : Les Étalons Dames écrasent le FUS de Rabat (5-0)

Les Étalons Dames affichent leurs ambitions avant la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine 2026. En match amical de préparation disputé mercredi 22 juillet 2026 à Mohammedia, les Burkinabè se sont largement imposées 5 buts à 0 face au FUS de Rabat, vice-champion du Maroc.

Les réalisations burkinabè portent les signatures de Madina Traoré, Deborah Guira, Balkissa Sawadogo, Judicaëlle Ouoba et Adama Congo.

Face à une formation marocaine réputée, les joueuses du sélectionneur Pascal Sawadogo ont livré une prestation convaincante, faisant preuve d’efficacité offensive et de solidité défensive.

Cette rencontre amicale a permis au staff technique d’évaluer le niveau de préparation de l’équipe, tant sur le plan tactique que physique, après plusieurs semaines de travail intensif.

À cinq jours de leur entrée en lice contre la Côte d’Ivoire, les Étalons Dames poursuivent leurs derniers réglages avec confiance en vue de la phase finale de la CAN féminine Maroc 2026, qui se déroulera du 25 juillet au 16 août.

Cette large victoire constitue un signal encourageant pour la sélection burkinabè, déterminée à réaliser un parcours convaincant lors de la compétition continentale.