Préparation CAN féminine : Les Etalons dames battues (5-0) par les Lionnes de l’atlas du Maroc

Les Étalons dames se sont inclinées (5-0) en match amical contre les Lionnes de l’atlas du Maroc le vendredi 27 février 2026, en match amical disputé au stade Al Madina. A la pause déjà, l’équipe hôte menait par quatre buts à zéro.

Dès les premières minutes, les Marocaines ont imposé leur rythme. Bien organisées et agressives dans le pressing, les joueuses dirigées par Jorge Vilda ont rapidement trouvé la faille.

Sanaa Mssoudy ouvre le score dès la 4e minute avant de s’offrir un doublé deux minutes plus tard. Ibtissam Jraidi aggrave le score à la 33e minute.

Par la suite, Yasmine Mrabet inscrit le quatrième but juste avant la pause. Ibtissam Jraidi inscrira le 5e but après la pause. Les joueuses de Pascal Sawadogo n’ont pas eu les moyens nécessaires pour faire face à la qualité de l’effectif du Maroc.

Face à cette domination, les Étalons dames, composées essentiellement de joueuses locales, ont eu du mal à exister offensivement.

Le Maroc, finaliste malheureuse de la précédente CAN, battue 3-2 par le Nigeria montre déjà de bonnes dispositions pour la CAN qu’elle organise du 17 au 3 avril 2026.

Le Burkina Faso, absent lors de la CAN 2024 (disputée en 2025) fera son entrée le 17 mars contre la Côte d’Ivoire.