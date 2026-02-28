Les Récréâtrales 2026 à Ouagadougou : « Obliger à beauté », le théâtre burkinabè en résistance face aux crises

Du 24 au 31 octobre 2026, Ouagadougou accueillera la 14ᵉ édition des Récréâtrales. Placée sous le thème « Obliger à beauté », cette édition s’annonce comme une invitation forte à renouer avec l’essentiel : l’humain, la dignité et l’espoir.

Dès les premières étapes de préparation, le festival est entré dans ce que ses organisateurs appellent « l’étape des connivences ». Un temps de résidence et de rencontres où artistes, quartier hôte et jeunes publics commencent à rêver ensemble l’édition à venir.

Pour Aristide Tarnagda, directeur général des Récréâtrales, cette phase fondatrice va bien au-delà de la création artistique. « C’est le moment où les artistes se retrouvent pour tisser, pour imaginer le visage que prendra cette rue, cette édition. Le quartier est en résidence pour préparer le spectacle d’ouverture, tout comme le jeune public qui se prépare à la fête »,a-t-il explique.

Mais derrière la création, le message est profond. Dans un contexte marqué par les crises sécuritaires le thème « Obliger à beauté » résonne comme un appel collectif.

« Le monde, et notre pays en particulier, est en train de sombrer dans une zone obscure. En tant qu’artistes, nous devons rappeler à l’humanité que l’homme est venu sur terre pour rendre le monde beau, pas pour le détruire », a confié Aristide Tarnagda.

Comme à l’accoutumée, la programmation comptera une quinzaine de spectacles issus d’une quinzaine de pays.

Mais cette 14ᵉ édition innove. Pour la première fois, le festival accueillera une création musicale, pensée comme une œuvre à part entière et présentée dans une cour, fidèle à l’ADN du festival. Autre particularité forte : l’implication sociale renforcée.

« Cette année, nous allons travailler avec les blessés de guerre, les veuves et les orphelins. Cet espace doit aussi être le leur, pour leur dire qu’ils ne sont pas seuls et que la nation est derrière eux », a souligné le directeur général.

Parmi les artistes déjà en résidence, le danseur et chorégraphe Djibril Ouattara a présenté un extrait de sa création chorégraphique intitulée Les mouches. Une œuvre directement inspirée du thème du festival.

« [Obliger à beauté] m’a conduit à une question essentielle : qu’est-ce qu’un être humain ne doit jamais perdre, quelle que soit la situation ? Pour moi, c’est sa liberté », a-t-il expliqué.

À travers Les mouches, le chorégraphe explore la capacité de l’individu à rester debout malgré l’adversité. « C’est une pièce qui parle de comment continuer à se tenir debout malgré tout. La beauté, c’est aussi ça : réussir à voir quelque chose de beau en soi pour se relever », a-t-il affirmé.

À travers cette 14ᵉ édition, Les Récréâtrales confirment leur singularité : un théâtre ancré dans la rue, attentif à la société, et résolument tourné vers la réparation humaine. En octobre 2026, Ouagadougou ne sera pas seulement une scène, mais un espace de résistance poétique et de beauté partagée.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24