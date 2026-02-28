Ouagadougou : Le Lycée Song-Taaba reçoit 75 sacs de riz pour un nouveau souffle de sa cantine et ses élèves vulnérables

Le Lycée Song-Taaba de Ouagadougou, par le biais de son Conseil d’école, a reçu de ses partenaires un don de 75 sacs de riz de 25kg. Cette dotation est composée de 40 sacs destinés à la cantine scolaire et 35 sacs pour les élèves en situation difficile, notamment ceux en situation de handicap ou les déplacés internes (PDI). La réception de ce don a eu lieu ce samedi 28 février 2026, au sein de l’établissement situé au secteur 7.

Trois mois après son installation, le Conseil d’école multiplie les actions. Après avoir entrepris plusieurs chantiers de rénovation, il a mobilisé ses partenaires, notamment ceux de « Bougsoum Tenga », pour donner un nouveau souffle à la cantine scolaire.

L’objectif est double. Il s’agit d’assurer le fonctionnement de la cantine jusqu’à la fin de l’année et encourager les élèves les plus démunis à poursuivre leur scolarité.

Pour le proviseur du lycée, Faissal Tapsoba, ce geste est salutaire. « Généralement, la cantine ne dure pas plus d’un mois. Avec ce don, alors que nous entamons le mois de mars, nous allons pouvoir tenir jusqu’à la fin de l’année.

Aujourd’hui, les établissements font face à de réelles difficultés ; c’est donc un appel à toutes les bonnes volontés et aux anciens élèves à s’engager aux côtés des l’écoles.cela facilite également les conditions d’étude et de santé des élèves venant de quartiers éloignés », a affirmé le proviseur.

De son côté, le président du Conseil d’école, Issa R. Minougou, voit en ce don un soulagement majeur. « C’est une épine de moins, ou plutôt un grand plus pour l’école. Comme le disait le proviseur, cela nous permet d’atteindre la fin de l’année. Nous poursuivons notre objectif. Nous voulons une participation active de la communauté à la vie des établissements scolaires », a-t-il indiqué.

Parmi les bénéficiaires figure Kontuliguissonko Yassia, élève en classe de 4ème et handicapé visuel. Ayant reçu un sac de riz au titre des élèves en difficulté sociale, il a exprimé sa gratitude. « C’est un don qui va beaucoup nous aider. Pour moi, c’est un souci de moins en tête, ce qui va considérablement contribuer à améliorer mes études », a-t-il salué.

Depuis sa mise en place, le Conseil d’école affiche un bilan matériel impressionnant pour la rénovation de l’établissement : 3 000 briques creuses, 500 briques pleines, 4 bennes de sable, 400 sacs de ciment, 2 bennes de granite et 1 000 pavés ont été mobilisés.

Enfin, le président du Conseil a profité de l’occasion pour lancer un plaidoyer en faveur d’un élève déplacé interne (PDI), qui a failli abandonner les études pour des difficultés financières.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24