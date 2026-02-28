Région du Kadiogo : Les élèves des classes intermédiaires à l’école du civisme et de l’amour de la patrie

Le Pr Moumouni Zoungrana, ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique et le Gouverneur de la région du Kadiogo, Abdoulaye Bassinga, ont clôturé la première phase du processus de formation au civisme et à l’amour de la patrie des élèves des classes intermédiaires des établissements d’enseignement publics et privés de la région du Kadiogo. C’était au stade Issoufou Joseph Conombo de Ouagadougou, ce samedi 28 février 2026.

Selon Abdoulaye Bassinga, gouverneur de la région du Kadiogo, 6 semaines durant, 50 établissements d’enseignement publics et privés de la région, soit 58 552 élèves des classes intermédiaires ont été formés aux valeurs cardinales du patriotisme et du civisme, notamment burkinabè.

L’objectif majeur de l’encadrement civique et patriotique, a-t-il rappelé, était d’inculquer aux élèves des valeurs de discipline, de respect, de solidarité, d’amour de la patrie et défense de l’intérêt général.

De facto, a-t-il expliqué, ce fut six semaines, de formation à la rigueur et à la discipline, à travers l’initiation à l’ordre serré, les exercices physiques, l’apprentissage des valeurs du respect des couleurs nationales, des valeurs républicaines, des symboles de l’Etat.

« Au terme des six semaines, notre satisfaction est grande, les objectifs ont été atteints. Les visites de sites que nous avons pu faire, nous ont suffisamment instruits sur l’engagement, le sérieux et le professionnalisme dont les instructeurs ont su faire montre », a indiqué Abdoulaye Bassinga.

Arielle Kima, porte-parole des élèves, a témoigné sa gratitude aux plus hautes autorités du Burkina Faso et à leurs encadreurs.

Cette fin de formation, a-t-elle en outre fait savoir, ne signifie pas la fin de leur engagement patriotique.

« La fin de cette formation ne signifie pas la fin de notre engagement. Elle marque le début d’une nouvelle étape », a-t-elle déclaré. Elle et ses camarades se sont alors engagés à être des modèles dans la société.

L’immersion patriotique étant réservée aux élèves des classes d’examen, il fallait également trouver, a fait savoir le Pr Moumouni Zoungrana, le moyen d’initier les élèves des classes intermédiaires à l’encadrement civique et patriotique.

« Nous sommes très contents, parce que nous avons pu toucher, sur l’ensemble du territoire national, autour de 383 136 élèves », a affirmé le ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique.

En apothéose de cette cérémonie de clôture, 671 filles et 927 garçons soit 1 598 élèves ont défilé avec leurs différents encadreurs des Forces armées nationales.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24