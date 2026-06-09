Burkina Faso : Le Premier ministre reçoit la Fédération interafricaine des assureurs conseils avant son assemblée générale à Ouagadougou

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé, ce mardi 09 juin 2026, une audience à une délégation de la Fédération interafricaine des assureurs conseils (FIAC), conduite par son Président par intérim, Vakaramoko Samaké. La délégation est venue présenter au Chef du Gouvernement les enjeux de la 16e Assemblée générale annuelle de la Fédération prévue du 10 au 13 juin 2026 à Ouagadougou.

‎‎Placée sous le thème « Le rôle du courtage d’assurance dans l’élargissement de l’accès et l’amélioration du taux de pénétration », cet événement majeur veut faire du courtier l’acteur clé de ‎l’inclusion financière.

‎Cette rencontre régionale réunira près de 200 courtiers d’assurance venus des 14 pays membres de la zone CIMA (Conférence interafricaine des marchés d’assurance), de la Guinée Conakry et du Ghana. ‎Au sortir de l’audience, le Président par intérim de la FIAC a salué l’implication personnelle du Premier ministre en acceptant de patronner l’événement.

‎ « Nous lui avons montré l’importance de notre métier. Aujourd’hui, les assureurs conseils participent au développement économique de nos pays et à la création d’emplois. Cette assemblée générale marque le début du changement qualitatif que nous voulons opérer. Le thème sur l’inclusion financière est un nouveau départ pour l’accompagnement de nos populations par les assureurs conseils », a-t-il expliqué.

‎Le Chef du Gouvernement a pour sa part salué le choix de la capitale burkinabè pour abriter cette 16e édition. Il y voit « une marque de fraternité » envers notre pays.

‎‎« Nous avons choisi une trajectoire qui nous vaut beaucoup de diabolisation et de stéréotypes négatifs. Nous restons sereins car le pays avance dans tous les domaines, comme en témoignent les indicateurs macroéconomiques », a déclaré le Premier ministre.

‎Il a ensuite insisté sur la pertinence du thème, au cœur de l’agenda gouvernemental. « Votre rôle est important. Aujourd’hui, l’assurance est essentielle dans tous les secteurs. En milieu rural, on parle désormais d’assurance climatique. C’est la preuve que les risques s’élargissent et qu’il faut un minimum de couverture pour nos populations », a-t-il souligné.

‎‎Réaffirmant la volonté du Gouvernement de faire du courtage d’assurance un outil de résilience, le Premier ministre a conclu « Soyez rassurés de notre disponibilité à travailler à vos côtés et à prendre en compte les recommandations issues de vos travaux. Je vous invite à l’union et à rester en phase avec les évolutions de notre temps ».

‎‎Avec cette audience, le Gouvernement confirme sa volonté de faire de ce secteur un acteur majeur de la refondation et de la résilience économique du Burkina Faso.

Source : DCRP/Primature