Les Étalons tiennent en échec (2-2) la Biélorussie en match amical

Les Étalons du Burkina Faso ont livré leur deuxième et dernier match de la fenêtre FIFA du mois de juin 2026.

Les Étalons ont bien entamé la rencontre en pressant haut avec de dispositions dans le contrôle du jeu. Mais, durant la première période, les Burkinabè ont du mal à se créer des occasions de but.

La Biélorussie, 97e au classement FIFA au mois de juin 2026 revient plus entreprenante face au Burkina Faso, 62e au classement FIFA sont les premiers à trouver le chemin des buts. Vladislav Malkevich (56e) ouvre le score avant que Karen Vardanian (67e min) ne porte le score à 2 à 0.

La réaction des Étalons

Mais les Étalons ne tardent à réagir avec Elohim Kaboré qui va permettre aux Étalons de réduire le score (2-1) à la 72e minute. Puis, cinq minutes de la fin du temps règlementaire Abdoul Fessal Tapsoba qui signait son retour en équipe nationale après plusieurs mois d’absence permet aux Étalons d’égaliser (2-2). L’équipe burkinabè accroche le nul (2-2).

Contrairement à la rencontre contre la Russie perdue (3-0), les Étalons ont montré un meilleur visage en attendant le retour pour les éliminatoires de la CAN 2026.

Le sélectionneur Amir Abdou a pu tester de nouveaux joueurs comme Arthur Zagré, Lohan Doucet, Gnanou