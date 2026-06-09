8e Semaine internationale des archives : Le Burkina Faso célèbre la mémoire au service de la justice

La 8e édition de la Semaine internationale des archives a été officiellement lancée ce mardi 9 juin 2026 autour du thème « Archives pour la justice : droits, mémoire et avenir ». L’événement est marqué par l’organisation des 72 heures des Archives nationales, une initiative visant à rapprocher l’institution des citoyens et à valoriser le patrimoine documentaire national.

Dans son allocution, la directrice générale par intérim des Archives nationales, Marie Jeanne Diasso, a souligné l’importance des archives dans la construction de la mémoire collective et le renforcement de la gouvernance.

« La Semaine internationale des archives constitue une occasion privilégiée de mettre en lumière le rôle essentiel des archives dans la préservation de notre mémoire collective, dans la sauvegarde de notre patrimoine documentaire et dans le renforcement de la bonne gouvernance », a-t-elle déclaré.

Elle a indiqué qu’au cours de ces 72 heures de journées portes ouvertes, le public pourra découvrir un pan important de l’histoire du Burkina Faso à travers une exposition photographique consacrée à des personnalités emblématiques ayant marqué le pays par leur engagement et leurs réalisations.

Des visites guidées permettront également aux visiteurs de mieux comprendre les missions des archives nationales, les techniques de conservation documentaire ainsi que les trésors archivistiques conservés par l’institution.

Placée sous la présidence du ministre secrétaire général de la Présidence du Faso, Zakaria Soré, la cérémonie a été l’occasion pour lui de rappeler la place centrale des archives dans la vie de la Nation. Selon lui, les Archives nationales sont le miroir dans lequel une nation se regarde et constituent une source précieuse de transmission de l’histoire aux jeunes générations.

« C’est pourquoi chacun de nous doit faire siennes les archives nationales. Cette maison doit être celle que nous devons fréquenter le plus, car son contenu nous aide à combattre les préjugés et à comprendre comment nos aînés ont travaillé ensemble pour faire vivre le pays », a-t-il affirmé.

Le ministre secrétaire général de la Présidence du Faso a également salué l’organisation, pour la première fois, de journées portes ouvertes. Pour lui, cette initiative traduit une volonté de transparence et d’ouverture envers les citoyens. « Cette célébration est révolutionnaire, car toute révolution commence par la reconquête de la mémoire collective », a-t-il soutenu.

Revenant sur le thème de cette édition, Zakaria Soré a estimé qu’il constitue un véritable programme d’action. Selon lui, les archives sont des instruments de justice permettant notamment de documenter les crimes coloniaux, de prouver des droits fonciers ancestraux et de reconnaître les acteurs des luttes de libération.

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Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24