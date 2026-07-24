Mali : Bamako dément toute confirmation d’une intervention militaire américaine

Le gouvernement malien affirme n’avoir reçu aucune information officielle concernant une éventuelle intervention militaire des États-Unis sur son territoire. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a réagi à cette question lors d’une conférence de presse tenue le jeudi 23 juillet 2026 à Bamako, rapporte Africa News.

Cette déclaration intervient au lendemain d’un article publié par le Washington Post, selon lequel l’administration du président Donald Trump étudierait la possibilité de lancer une opération contre le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda et actif au Mali, au Burkina Faso, au Niger ainsi que dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest.

Selon le quotidien américain, qui cite des responsables américains actuels et anciens, cette option figure parmi les scénarios examinés par Washington. Le chef du JNIM, Iyad Ag Ghali, est d’ailleurs inscrit sur la liste américaine des personnes désignées comme terroristes.

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Interrogé sur ces informations, Abdoulaye Diop a indiqué que les autorités maliennes en avaient pris connaissance uniquement à travers les médias. « Nous n’avons reçu aucune confirmation ni aucune déclaration officielle de la part des États-Unis ou de responsables américains à ce sujet », a-t-il déclaré.

Le chef de la diplomatie malienne a également insisté sur la volonté de son pays de poursuivre ses propres efforts dans la lutte contre le terrorisme. « Je peux vous assurer que le Mali ne reste pas les bras croisés, à attendre que d’autres viennent résoudre notre problème », a-t-il affirmé.

À ce stade, ni Washington ni les autorités américaines n’ont officiellement confirmé les informations relayées par la presse américaine.