Burkina Faso : L’artiste Smarty remet 2,5 millions FCFA au Fonds de soutien patriotique

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L’artiste-chanteur Smarty a décidé de mettre son art au service de l’effort national. Ce vendredi 24 juillet 2026 à Ouagadougou, l’auteur de l’album « Élévation », de son vrai nom Louis Salif Kiékieta, a remis un chèque de 2,5 millions de FCFA au Fonds de soutien patriotique (FSP).

Le don a été réceptionné par le secrétaire général du ministère de l’Économie et des Finances, Vieux Abdoul Rachid Soulama. Cette contribution est issue de la vente aux enchères du dernier opus de l’artiste, une initiative qui transforme une œuvre musicale en un acte concret de solidarité en faveur de la Nation.

L’artiste Smarty remet 2,5 millions FCFA au Fonds de soutien patriotique

À travers ce geste, Smarty entend participer aux efforts engagés pour soutenir les Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) dans la lutte pour la reconquête du territoire national.

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Pour l’artiste, cette contribution traduit sa volonté d’apporter sa pierre à l’édifice dans la mobilisation citoyenne autour des enjeux de paix, de sécurité et de souveraineté du Burkina Faso.

artiste-chanteur Smarty
Artiste-chanteur Smarty

Au-delà de la scène musicale, Smarty affirme ainsi son engagement aux côtés des initiatives nationales visant à renforcer la solidarité entre les Burkinabè.

Source : DCRP/MEF

 
     
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