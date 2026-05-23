Musique : Smarty dévoile ELEVATION, un album entre engagement et ambition africaine

Le rappeur burkinabè Smarty a procédé, le vendredi 22 mai 2026 à Ouagadougou, à la dédicace officielle de son troisième album solo intitulé ELEVATION. L’opus, composé de 15 titres dont 13 inédits, marque son retour, cinq ans après Odyssée, avec un projet qui mêle engagement, introspection et ouverture musicale.

Avec ELEVATION, l’artiste entend porter un message d’élévation individuelle et collective. « C’est une forme de bénédiction, contribuer à l’élévation de son entourage, de son pays, de son continent », a-t-il confié lors de la présentation de l’album.

Une vision qui traduit l’esprit général du projet, centré sur le dépassement de soi et la valorisation des potentialités africaines. Sur le plan artistique, Smarty reste fidèle à son écriture engagée tout en explorant de nouvelles sonorités. Dans Combat, il appelle la jeunesse à la résilience et à l’action face aux difficultés du quotidien.

Avec Ne parle pas, il insiste sur la discipline, le travail discret et la constance. Des titres comme Le village, en collaboration avec Awa Guindo, prolongent quant à eux son regard sur les réalités sociales et culturelles africaines, dans la continuité de morceaux comme Chapeau du chef.

L’album alterne entre messages engagés et ambiances plus légères. Allo allo, par exemple, apporte une touche plus accessible et festive, traduisant une volonté d’équilibrer réflexion et plaisir d’écoute.

Sur le plan musical, ELEVATION marque une évolution dans la démarche de l’artiste. « Les textes restent les mêmes. C’est au niveau de la musique qu’on a essayé de développer un nouvel environnement », explique Smarty, qui explore ici un mélange de rap conscient, de soul et de sonorités africaines. L’un des éléments forts du projet réside dans sa dimension locale.

De l’enregistrement en studio à une grande partie de la réalisation visuelle, Smarty a fait appel à des compétences burkinabè, notamment de jeunes professionnels. Une démarche qui met en lumière le savoir-faire national dans l’industrie musicale et audiovisuelle.

L’album bénéficie également d’une ouverture panafricaine avec plusieurs featurings, notamment Ifé du Nigeria, Ariel Sheney de Côte d’Ivoire, Korka Dieng du Sénégal, Young Ced et Awa Guindo du Burkina Faso.

Sur le plan technique, le projet a été produit par Marvin Prod, avec des arrangements de Pascal Ayessi, alias Pissy. Le mixage a été réalisé en Belgique par Lionel Capouillez, tandis que le mastering a été assuré à Bordeaux.

Côté scène, Smarty annonce déjà plusieurs rendez-vous avec son public, notamment un concert prévu le 21 novembre 2026 à la salle des banquets de Ouaga 2000, ainsi qu’un autre spectacle programmé le 24 avril 2027 au stade municipal de Ouagadougou.

Disponible en CD et en clé USB au prix de 5 000 FCFA, ainsi qu’en vinyle collector à 50 000 FCFA, ELEVATION s’inscrit comme un projet à la fois musical, social et symbolique.

La cérémonie de dédicace a également enregistré la présence du ministre en charge de la Culture, Pengwendé Gilbert Ouédraogo, venu témoigner son soutien à l’artiste.

Une version spéciale de l’album a été adjugée aux enchères à 2,5 millions de FCFA et acquise par le groupe Cim Faso. L’artiste a précisé que les fonds générés seront intégralement reversés au Fonds de soutien patriotique.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24