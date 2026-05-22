Sénégal : Le Président Bassirou Diomaye Faye met fin aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 10 minutes
0 Temps de lecture 1 minute

Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a mis fin, ce vendredi 22 mai 2026, aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko ainsi qu’à celles de l’ensemble des membres du gouvernement.

Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye
Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye

L’annonce a été faite à la télévision nationale à travers un communiqué du Secrétariat général de la Présidence.

Selon le texte officiel, les ministres et secrétaires d’État sortants sont chargés d’expédier les affaires courantes en attendant la formation d’une nouvelle équipe gouvernementale.  

Cette décision intervient dans un contexte de tensions croissantes entre les deux principales figures de l’exécutif sénégalais.

Lire aussi 👉🏿Diomaye Faye sur Sonko : « Il reste Premier ministre tant qu’il a ma confiance »

Quelques heures avant son limogeage, Ousmane Sonko avait publiquement exprimé son désaccord avec le chef de l’État sur plusieurs questions liées à la gouvernance, notamment la gestion des fonds politiques.

Le tandem Diomaye–Sonko, porté au pouvoir après l’élection présidentielle de mars 2024, apparaissait depuis plusieurs mois fragilisé par des divergences internes au sein du parti PASTEF.

Ousmane Sonko

Dans une première réaction après son départ, Ousmane Sonko a déclaré : « Alhamdoulillah. Ce soir je dormirai le cœur léger à la cité Keur Gorgui. ».

 
     
Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 10 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Violences sociétales et accusations de sorcellerie : Un colloque international ouvre le débat à Ouagadougou

il y a 3 heures

Annonce | Moyen xpress : Une plateforme e-commerce pour les entrepreneurs africains

il y a 4 heures

Développement du nucléaire en Afrique : Dr Lassina Zerbo annonce la création d’une coalition mondiale de la philanthropie

il y a 6 heures

Sécurité routière : L’ONASER durcit le ton contre les infractions à Ouagadougou

il y a 13 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page