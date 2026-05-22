Sénégal : Le Président Bassirou Diomaye Faye met fin aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko

Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a mis fin, ce vendredi 22 mai 2026, aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko ainsi qu’à celles de l’ensemble des membres du gouvernement.

L’annonce a été faite à la télévision nationale à travers un communiqué du Secrétariat général de la Présidence.

Selon le texte officiel, les ministres et secrétaires d’État sortants sont chargés d’expédier les affaires courantes en attendant la formation d’une nouvelle équipe gouvernementale.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions croissantes entre les deux principales figures de l’exécutif sénégalais.

Quelques heures avant son limogeage, Ousmane Sonko avait publiquement exprimé son désaccord avec le chef de l’État sur plusieurs questions liées à la gouvernance, notamment la gestion des fonds politiques.

Le tandem Diomaye–Sonko, porté au pouvoir après l’élection présidentielle de mars 2024, apparaissait depuis plusieurs mois fragilisé par des divergences internes au sein du parti PASTEF.

Dans une première réaction après son départ, Ousmane Sonko a déclaré : « Alhamdoulillah. Ce soir je dormirai le cœur léger à la cité Keur Gorgui. ».