Bobo-Dioulasso : La CARFO offre du matériel médico-technique à l’hôpital militaire

La Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) a procédé, le 18 mai 2026 à Bobo-Dioulasso, à la remise d’un lot de matériel médico-technique à l’hôpital militaire Colonel-major Tanguet Ouattara. D’une valeur de 19,8 millions FCFA, ce don vise à renforcer les capacités de prise en charge des blessés de guerre et des agents des forces de défense et de sécurité victimes d’accidents de travail ou de maladies professionnelles.

La cérémonie de remise du matériel a réuni des autorités administratives, militaires et sanitaires autour d’un même objectif à savoir améliorer les conditions de prise en charge des patients de l’hôpital militaire de Bobo-Dioulasso.

Le Directeur général de la CARFO, Hyacinthe Tamalgo, a expliqué que cette action entre dans le cadre des missions sociales de son institution. Selon lui, la CARFO gère non seulement les pensions des agents publics de l’État, mais aussi les risques professionnels, notamment les accidents de travail et les maladies professionnelles.

Dans le contexte sécuritaire actuel, il a estimé que les militaires engagés sur les différents fronts sont particulièrement exposés. C’est pourquoi, a-t-il indiqué, la CARFO a répondu favorablement à la requête formulée par l’hôpital militaire. « Nous n’avons pas hésité un seul instant », a-t-il affirmé, précisant que ce soutien traduit également un accompagnement moral et psychologique envers les forces combattantes.

Une collaboration saluée par le service de santé des armées

Recevant officiellement le don, le Médecin-Colonel Romaric Toe a exprimé sa reconnaissance à la CARFO au nom du ministre en charge de la Guerre et de l’ensemble du personnel du service de santé des armées.

Il a rappelé que la CARFO avait déjà apporté un soutien important à l’institution il y a deux ans, notamment pour l’équipement d’un laboratoire et la mise en place d’un service d’appareillage orthopédique.

Selon lui, les équipements reçus permettront de renforcer les capacités des spécialistes, particulièrement dans le domaine de la chirurgie orthopédique. Avec les traumatismes liés aux blessures balistiques, les besoins en matériel médico-technique restent importants pour assurer les soins de sauvetage et réduire les séquelles fonctionnelles chez les patients. Le Médecin-Colonel Romaric Toe a également assuré que ce matériel sera utilisé à bon escient au profit des malades.

Un geste de solidarité nationale

Représentant le ministre du Serviteur du peuple, le Secrétaire général du ministère, Suanyaba Rodrigue Oboulbiga, a salué un acte de solidarité et de responsabilité sociale en faveur des forces combattantes.

Il a souligné que ce don contribuera à renforcer l’offre de soins spécialisés opératoires au sein de l’hôpital militaire Colonel-major Tanguet Ouattara.

Il a également rappelé l’engagement des autorités burkinabè dans la modernisation des infrastructures sanitaires, conformément à la vision portée par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Tout en invitant les responsables de l’hôpital à faire un usage efficace du matériel reçu, il a souhaité que cet exemple inspire d’autres institutions publiques et privées à accompagner davantage les efforts nationaux dans le domaine de la santé et de la sécurité.