Ouagadougou : Un faux vendeur de moutons arrêté après une vaste arnaque sur Facebook

La Police nationale du Burkina Faso a annoncé avoir mis fin aux activités d’un cyber-escroc activement recherché par plusieurs services de sécurité de la capitale burkinabè.

L’opération a été menée par le Commissariat de Police de l’Arrondissement n°08 de Ouagadougou dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine et les arnaques sur les réseaux sociaux.

Selon les investigations policières, le suspect exerçait ses activités frauduleuses sur Facebook depuis 2023. Il utilisait d’abord un compte dénommé « Maloud Carter » pour publier de fausses annonces de vente de marchandises diverses, notamment des chaussures, des matelas et des ustensiles de cuisine.

Après plusieurs escroqueries, le présumé cybercriminel aurait changé de stratégie à l’approche de la fête de la Tabaski. Il aurait créé quatre nouveaux comptes Facebook : « TRAORE ELEVAGE », « ELEVAGE-WEND-PANGA », « ADAMA BENI DE DIEU » et « BAKARY-TRAORE », afin de proposer de prétendus moutons à des prix largement inférieurs à ceux du marché.

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Le mode opératoire consistait à attirer les victimes avec des photos de béliers publiées en ligne. Une fois un client intéressé, le suspect lui faisait croire qu’il résidait dans une province éloignée et promettait une livraison via les véhicules de transport en commun appelés « DINA ».

Après fixation du prix, les victimes étaient invitées à effectuer un paiement par Orange Money. Une fois l’argent transféré, le présumé escroc communiquait un autre numéro présenté comme celui du chauffeur chargé de la livraison avant de couper tout contact.

La Police indique qu’une vingtaine de personnes ont été victimes de cette escroquerie, pour un préjudice estimé à plus de deux millions de FCFA. Le suspect utilisait également une dizaine de cartes SIM, dont certaines non identifiées à son nom.

La Police nationale du Burkina Faso a salué la collaboration des citoyens ayant permis cette interpellation et appelle les populations à la vigilance, particulièrement à l’approche de la Tabaski, période propice à ce type d’arnaques en ligne.

Les forces de sécurité invitent également les citoyens à dénoncer tout comportement suspect via les numéros verts 17, 16 et 1010.