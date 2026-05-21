États-Unis : L’ex-président cubain Raúl Castro inculpé pour le meurtre de quatre Américains

L’administration américaine a annoncé, ce mercredi 20 mai 2026, l’inculpation de Raúl Castro dans une affaire liée à une attaque aérienne survenue il y a trente ans et ayant coûté la vie à quatre citoyens américains, selon des informations rapportées par CNN.

Âgé de 94 ans, l’ancien dirigeant cubain est poursuivi par un grand jury fédéral aux côtés de cinq coaccusés. Les charges retenues incluent notamment le complot visant à tuer des ressortissants américains, la destruction d’aéronef ainsi que quatre chefs d’accusation de meurtre.

L’acte d’accusation renvoie aux événements du 24 février 1996. Ce jour-là, deux avions civils non armés appartenant à l’organisation humanitaire Brothers to the Rescue survolaient les eaux internationales lorsqu’ils auraient été pris pour cible par des avions militaires cubains.

Lire également👉 Le Burkina Faso rend hommage à Fidel Castro Ruz

Selon la justice américaine, Raúl Castro et les autres accusés auraient participé à un complot ayant conduit au tir de missiles contre les appareils civils. L’attaque avait entraîné la mort immédiate de quatre Américains présents à bord.

À travers cette procédure judiciaire, les autorités américaines affichent leur volonté de rouvrir certains dossiers historiques restés sans suite. L’administration du président Donald Trump a déclaré que les États-Unis « n’oublient pas et n’oublieront pas » les citoyens américains victimes d’actes criminels.

Cette inculpation intervient dans un contexte de relations toujours sensibles entre États-Unis et Cuba. Toutefois, l’éventualité d’un procès demeure incertaine en raison de l’âge avancé de l’ancien président cubain et de l’absence d’accord d’extradition effectif entre les deux pays.