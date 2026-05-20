Burkina Faso : L’entreprise PFO Africa fait un don de matériel informatique au commissariat de Police de Saaba

L’entreprise PFO Africa Burkina Faso réaffirme son engagement citoyen. Ce mercredi 20 mai 2026, la société a officiellement remis un important lot de matériel informatique et bureautique au commissariat de police de la commune de Saaba. Ce geste vise à soutenir les forces de l’ordre dans leurs missions de sécurisation.

Le don, remis ce matin au commissariat de police de Saaba, est composé notamment d’un ordinateur portable, de consommables informatiques ainsi que de diverses fournitures de bureau.

En effet, pour Stéphane Thio, responsable achat transit de l’entreprise, cette action s’inscrit dans la responsabilité sociale de PFO Africa. De plus, il a estimé qu’en tant qu’entreprise citoyenne, il était primordial d’apporter cet appui logistique pour faciliter le travail quotidien des agents.

« Nous ne réalisons pas seulement des routes, nous sommes auprès des populations puisque notre mission, c’est de faciliter la vie de toutes les populations du Burkina Faso », a-t-il soutenu pour justifier cet élan de solidarité.

En rappel, l’entreprise PFO Africa est implantée au Burkina Faso depuis 2019. Elle est particulièrement spécialisée dans la construction de routes, le génie civil, le bâtiment, mais aussi dans le secteur des mines.

À ce jour, la société compte plusieurs réalisations majeures à son actif dans le pays. Il s’agit notamment de la route Fada N’Gourma – Bogandé ; le projet de la RN32 entre Diabo et Satenga ; le pont de Hèrèdougou ; la route Bobo Dioulasso – Orodara et le marché de la RN2, actuellement en cours d’exécution.

Par ailleurs, l’horizon s’annonce encore plus favorable pour ce service de police. Au-delà de la dotation informatique de ce jour, Stéphane Thio a assuré que PFO Africa Burkina Faso projette également de réhabiliter entièrement les locaux du commissariat de police de Saaba.

Une initiative promptement saluée par le lieutenant de police Adama Ouoba, représentant le commissaire de police de Saaba. En guise de conclusion, ce dernier a exprimé sa gratitude en soulignant que ce geste tombe à pic et permettra de combler efficacement les besoins logistiques auxquels ses services faisaient face.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24