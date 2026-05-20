Escroquerie, faux lingots d’or et armes à feu : Deux réseaux démantelés à Ouagadougou

Dans le cadre de sa mission régalienne de protection des personnes et des biens, le Commissariat de Police de l’Arrondissement (CPA) n°08 de la ville de Ouagadougou a mené des missions d’investigation et de patrouilles de sécurisation ayant conduit au démantèlement de deux (02) réseaux de malfrats dont l’un était essentiellement constitué d’escrocs et l’autre composé d’individus spécialisés dans les agressions à main armée. Ils opéraient tous dans la ville de Ouagadougou.

Le premier réseau, composé d’expatriés et de nationaux, s’était constitué sous l’impulsion de son leader qui se trouvait à l’étranger et s’apprêtait à réaliser un gros coup. En effet, ce faisant passer pour un avocat international, ce dernier a pris contact avec des complices dans le but d’identifier un fournisseur d’or au Burkina Faso, capable de livrer cent cinquante (150) kilogrammes d’or, alors même qu’il ne disposait pas de moyens financiers nécessaires.

Dans le cadre de cette manœuvre frauduleuse visant à atteindre son dessein, il s’est déplacé dans la capitale burkinabè avec ses acolytes. Plusieurs autres personnes ont été approchées, notamment un individu opérant illicitement dans l’achat et la vente d’or. Il est à noter que l’évolution de ce réseau a conduit à sa subdivision en deux sous-groupes, notamment le clan des acheteurs qui cherchaient à escroquer une personne nantie sur place pour acquérir l’or et celui des vendeurs qui, à leur tour, voulaient escroquer les acheteurs en leur proposant de faux lingots d’or.

C’est au cours de leurs agissements que les enquêteurs, qui étaient au courant de leurs intentions, ont réussi à démanteler le réseau qui allait causer un préjudice de plus de 400.000.000 FCFA. Quant au second réseau constitué d’un binôme, tous des repris de justice, il s’était spécialisé dans les agressions à main armée. Ils effectuaient nuitamment des repérages de lieux de commerces et de domiciles dans plusieurs quartiers dont Karpala, Yagma, Bassinko et Bissighin en vue de commettre leur forfait.

Grâce à la collaboration des populations, ces deux gangs ont été démantelés et plusieurs objets ont été saisis parmi lesquels un pistolet automatique, des munitions, une caisse contenant des lingots d’un métal assimilable à de l’or et des balances servant à peser l’or.

La Police Nationale remercie l’ensemble des populations pour leur collaboration qui a permis d’atteindre ces résultats. Elle les invite toujours à la vigilance et les exhorte à poursuivre dans la même dynamique tout en dénonçant tous les cas suspects constatés via les numéros verts mis à leur disposition que sont le 17, le 16 et le 1010.

Source : Police Nationale