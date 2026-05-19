Étalons du Burkina Faso : Amir Abdou élogieux envers Hillel Konaté

Hillel Konaté, gardien de but de Troyes, qui monte en Ligue 1 la saison prochaine, sera de retour en équipe nationale pour les matchs amicaux du mois de juin contre la Russie et la Biélorussie. Sur son retour en équipe nationale, Amir Abdou n’a pas tari d’éloges à son égard.

Depuis la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, où les Étalons ont été éliminés en huitièmes de finale, Hillel Konaté n’avait plus été convoqué.

Finalement, il signe son retour en équipe nationale après sa bonne saison en Ligue 2 française avec Troyes. En conférence de presse ce mardi 19 mai 2026, Amir Abdou a vanté le courage du gardien de but.

« Hillel a un parcours assez atypique. Il a eu une grosse blessure et il a une force mentale incroyable. Il s’est retrouvé gardien numéro 2 avec Troyes au départ. Et derrière, il s’est battu pour être numéro 1. Et il monte avec Troyes. C’est une belle récompense pour lui. Il a de la pugnacité, un bon état d’esprit », décrit Amir Abdou.

Un gardien performant en club

Convoqué avec les Étalons depuis 2022, le gardien de 31 ans n’a disputé que quatre matchs avec la sélection. Malgré ce temps de jeu limité et la concurrence avec des gardiens comme Hervé Koffi, Kilian Nikièma ou Farid Ouédraogo, Amir Abdou estime qu’il ne faut pas l’oublier.

« Il a disparu des radars au niveau de l’équipe nationale. Ce sont des joueurs qu’il ne faut pas oublier parce qu’il a été très performant cette année, avec pas mal de clean sheets. Il a été à l’origine de cette montée avec son club. Je le félicite et j’ai envie de le revoir en équipe nationale », admet le sélectionneur des Étalons.