Burkina Faso : Dr Amado Kaboré prend la tête du Comité national du programme MOST de l’UNESCO

À l’issue de l’Assemblée générale tenue ce mardi 19 mai 2026 à Ouagadougou, Dr Amado Kaboré a été élu président du Comité burkinabè du programme « Management of Social Transformation » (MOST) de l’UNESCO.

La rencontre a également consacré l’installation du nouveau bureau exécutif du comité national, en présence de Sidonie Dénise Nebié/Zoma, représentante du secrétaire général de la commission nationale pour l’UNESCO, Dr. Vincent Sédogo.

Procédant à l’ouverture des travaux, elle a insisté sur l’importance des approches scientifiques et des données probantes dans la réponse aux défis sociaux contemporains. Elle a rappelé que le programme MOST de l’UNESCO, lancé en 1993, demeure une plateforme majeure de coopération internationale et de partage de connaissances sur les transformations sociales.

Elle a également mis en avant l’ambition du Burkina Faso de renforcer son positionnement dans la recherche scientifique et l’enseignement supérieur. Selon elle, le pays doit consolider une culture de recherche rigoureuse et de réflexion critique afin de devenir un centre d’excellence en recherche appliquée au service du développement.

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« Nous avons compris que pour transformer notre société et améliorer le bien-être de nos citoyens, nous devons favoriser une culture de recherche rigoureuse et de réflexion critique », a-t-elle déclaré, appelant à faire du pays un centre d’excellence en recherche appliquée.

La représentante du secrétaire général de la commission nationale pour l’UNESCO a par ailleurs encouragé les membres du comité à poursuivre leur engagement en faveur du changement social positif, à travers la recherche et l’innovation, tout en renforçant les synergies avec d’autres programmes de l’UNESCO, notamment ceux liés à la bioéthique, aux géosciences, aux géoparcs ainsi qu’aux sites du patrimoine culturel et naturel.

Créé en 2023, le Comité national burkinabè du programme MOST poursuit ainsi sa structuration avec cette nouvelle équipe dirigeante.

Le bureau exécutif d’un mandat de 3 ans renouvélable est composé du président Dr Amado Kaboré, assisté d’un vice-président (Odjado Ouoba), d’un secrétaire général (Hermann Nabayaogo), d’un trésorier général (Kouraogo Adama), de deux responsables de programmes (Sali Mabounke et Ezaï Nana) ainsi que de deux rapporteurs (Issaka Ouédraogo et Ouéwamaké Sirima), représentant différentes structures administratives et techniques.