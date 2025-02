Le club UNESCO Burkina Faso fête ses 50 ans

publicite

À l’occasion du 50e anniversaire du Club UNESCO Burkina Faso, la Fédération burkinabè des associations et clubs pour l’UNESCO a organisé, le samedi 1er février 2025 à Ouagadougou, la Nuit des Ambassadeurs de la Paix. Cet événement a pour objectif de rendre hommage aux pionniers et anciens membres exécutifs du club, en récompensant leur engagement en faveur de la paix.

Fondé en 1914, le Club UNESCO Burkina Faso œuvre depuis des décennies pour la promotion de la paix et du développement à travers diverses actions et initiatives.

«Le contenu de l’activité consiste à rendre hommage à tous ceux qui ont construit ce mouvement, qui l’ont nourri et qui font aujourd’hui que nous nous sommes héritiers de ce mouvement», a d’emblée expliqué le président de la Fédération Burkinabè des Associations et des Clubs pour l’UNESCO, Delphin Hien.

Face au contexte actuel marqué par des crises sécuritaires et géopolitiques, le président a rappelé la mission première des clubs de l’UNESCO qui consiste à l’éducation de la paix.

«Nous mettons l’accent sur ça, sur les jeunes pour les éduquer à la paix, à la tolérance, au respect mutuel pour construire un Burkina Pacifique, un monde pacifique. Surtout quand on regarde le contexte dans lequel on est aujourd’hui, avec beaucoup de défis, de crises un peu partout dans le monde», a-t-il insisté.

Gabin Allognon, président de la Fédération africaine des clubs pour l’UNESCO, a félicité la faîtière tout en saluant sa gouvernance exemplaire, son «leadership et son dynamisme constant dans la promotion de la paix».

«Félicitation à nos frères et sœurs du Burkina Faso à l’occasion du cinquantenaire des associations et clubs pour l’UNESCO dans ce pays. Ce parcours exceptionnel témoigne du dynamisme, de la détermination et du leadership des générations successives qui ont supporté haut le flambeau de cette grande mission», a exprimé le président de la fédération africaine.

Ancien président et récipiendaire, Da Hien Daniel, s’est dit être fier de voir la relève formée devenir aujourd’hui maître dans la promotion de la paix. «Ma fierté, c’est plus que fierté, je dirais même ma satisfaction et ma joie, c’est que ce que nous avons mis en œuvre et le poussin qui est sorti de l’œuvre que nous avons posée a donné des poussins», a-t-il laissé entendre.

En 50 ans, le club UNESCO a œuvré dans plusieurs secteurs tels la promotion de la paix, le reboisement et dans d’autres secteurs. A cette nuit des ambassadeurs de la paix, la FBACU a récompensé des agents de la paix.

