Ouendbénédo, la voix de la tradition burkinabè résonne avec « Buud Gomdé »

Le samedi 1er février 2025, Ouagadougou a été le témoin du lancement officiel du premier album de Ouendbénédo, intitulé « Buud Gomdé ». Cet événement marque une étape importante dans la carrière de ce jeune musicien traditionaliste du Burkina Faso.

De son vrai nom Singbeogo Ouendbé, Ouendbénédo est issu d’une famille de griots, qui a baigné dans la musique traditionnelle dès son enfance. Après un passage en Côte d’Ivoire, il revient au Burkina Faso en 2013 pour professionnaliser son art.

Ouendbénédo est un artiste profondément enraciné dans la culture musicale de son pays. Sa musique est un mélange de tradition et de modernité, avec des influences diverses. Il est notamment connu pour sa maîtrise de la parole et des traditions, ainsi que pour ses compositions riches en sagesse et en enseignements.

Son premier album, « Buud Gomdé », est un recueil de 13 titres engagés et riches en émotions. Dans ses chansons, Ouendbénédo aborde des thèmes tels que la paix, la cohésion sociale, la préservation des langues nationales et la situation socio-politique du Burkina Faso.

« C’est mon premier album, mon souhait est que le peuple m’accompagne. Ce que nous avons fait est bon mais nous comptons faire plus. Maintenant c’est au peuple de nous féliciter et si nous nous trompons qu’ils nous disent aussi parce que nous sommes encore des jeunes nous ne connaissons pas tout », a confié l’artiste. Il exprime son engagement à continuer à créer et à partager sa musique, avec l’espoir de toucher un public toujours plus large.

Lors de la cérémonie de lancement de son album, Ouendbénédo a lancé un appel à la préservation des langues nationales. Pour lui, parler sa langue, c’est un acte de résistance contre la division. Il encourage les Burkinabè à ne pas renier leur identité et à valoriser leur patrimoine culturel.

Conscient des défis que traverse le Burkina Faso, l’artiste invite chacun à devenir un « guerrier » pour défendre le territoire national. Il souligne la nécessité de se lever et de combattre ensemble pour un avenir meilleur.

Cet appel à l’unité et à la préservation des langues locales, porté par la musique, résonne comme un encouragement à la fierté de son identité et à la construction d’un avenir commun pour le Burkina Faso.

Avec son talent, sa passion et son engagement, Ouendbénédo est un artiste prometteur à suivre de près. Son album « Buud Gomdé » est un témoignage de la richesse de la musique traditionnelle burkinabè et de sa capacité à se renouveler. L’album « Buud Gomdé » est disponible au prix de 10 000 francs l’unité, au format USB.

Akim KY

Burkina 24

