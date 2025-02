Investissement boursier : En deux heures, Coris Bank international a mobilisé 36 milliards, selon Idrissa Nassa

publicite

A l’ouverture du forum international sur l’investissement boursier (FIIB) organisé le 30 janvier 2025 à Ouagadougou, Idrissa Nassa, président du Conseil National du Patronat Burkinabè et président directeur général de Coris Bank International a fait des témoignages.

Le forum international sur l’investissement boursier (FIIB) a présenté des potentialités qu’offre le marché boursier. Idrissa Nassa, président du Conseil National du Patronat Burkinabè et le président directeur général de Coris Bank International, a indiqué que l’investissement boursier « est une opportunité pour les chefs d’entreprise ». Il s’agit d’une part de devenir actionnaires et d’autre part une opportunité pour financer des projets.

Comme contraintes, Idrissa Nassa a relevé qu’une bonne gestion de l’entreprise s’avère indispensable avec « des bilans qui rassurent et rassurer les régulateurs sur votre capacité à rentabiliser l’investissement que les gens viendraient à vous confier ».

« Si vous pensez un jour pouvoir bénéficier des bienfaits de la bourse. C’est-à-dire faire coter votre entreprise à la bourse, c’est de commencer déjà à adopter les bonnes méthodes de gestion. De bien organiser, bien structurer votre entreprise pour espérer une introduction en bourse », a-t-il précisé.

Au Burkina Faso seulement trois entreprises sont cotées en bourse à savoir ONATEL, BOA et Coris Bank International.

« Alors cela est le fait que la bourse n’est pas très bien connue. Mais aussi que certaines entreprises ne veulent pas partager leurs gains avec la majorité. Quand vous regardez autour de vous, vous verrez des entreprises qui fonctionnent bien. Qui font de très bons résultats, qui ont la possibilité, la capacité de se faire coter. Mais elles ne veulent pas se faire coter. Elles ne veulent pas se faire coter parce que se faire coter c’est partager les gains de son entreprise.

Mais il y a aussi des inconvénients à se faire coter parce que ça vous oblige à une transparence dans la gestion de votre entreprise. Si vous êtes coter, vous êtes obligé, chaque trois mois, de publier vos résultats, de publier vos réalisations. Et même si vous avez des difficultés, vous êtes obligé de publier pour que tout le monde le sache.

Parce que votre actionnariat devient public et tout le monde peut acheter vos actions et tout le monde a droit à l’information. Donc vous êtes obligé de mettre l’information de façon publique pour que les gens le sachent. Tout cela fait qu’il y a des réticences à la cotation en bourse » a souligné le président du Conseil National du Patronat Burkinabè.

Il a expliqué que tout Burkinabè peut devenir actionnaires dès aujourd’hui de la BOA, de l’ONATEL et de Coris Bank international. « Il vous suffit tout simplement d’aller voir une société de Gestion et d’Intermédiation (SGI), de faire une offre d’achat d’actions. Et la SGI qui intervient sur le marché est capable de vous trouver des actions à tout moment que vous pouvez acheter. Et à partir du moment où vous détenez une action, vous devenez actionnaire de l’entreprise, vous allez bénéficier des résultats et vous avez aussi droit à l’information sur l’entreprise », a-t-il souligné.

Coris Bank Internantional s’est fait coter à la bourse en 2016. « En 2016, nous avons offert 20% du capital au marché. Et les 20% du capital nous ont permis d’avoir plus de 10.000 actionnaires sur l’espace UEMOA. Mais cela a permis à la société de collecter 36 milliards. Et cela en deux heures de temps. En moins de deux heures de temps, nous avions trois fois ce que nous recherchions. Nous avons dû arrêter alors que nous nous étions donné un mois pour la vente de ces actions », a confié Idrissa Nassa.

Il a laissé entendre que l’investissement bousier est une opportunité pour les entrepreneurs, pour les investisseurs d’aller beaucoup plus vite que si vous y alliez normalement.

