Burkina Faso : Kawtal média lance officiellement ses activités

publicite

Kawtal média a procédé au lancement officiel de ses activités le samedi 1er février 2025 à Ouagadougou. Un média qui se veut un espace d’expression et de valorisation de la culture burkinabè.

La suite après cette publicité

Communication digitale, reportage et publicité, gestion de réseaux sociaux, couverture des évènements et l’appui conseil en communication sont les principaux services offerts à sa clientèle par la nouvelle structure de communication au Burkina Faso.

Selon le président directeur général, Boukary Diallo, Kawtal média se fixe pour objectif de la préservation du patrimoine culturel dans un monde de globalisation où la culture joue un rôle important dans la promotion de l’identité d’un peuple.

« La mission c’est la communication digitale sur la culture. Parce que notre objectif est basé sur la culture surtout comment préserver notre culture et notre patrimoine », a-t-il indiqué.

Lire également 👉 Médias : La directrice générale de Burkina 24 décorée par le CSC

Amssa Diallo, invité d’honneur à cette cérémonie, a tenu à féliciter les promoteurs de Kawtal média. Elle a invité par ailleurs la nouvelle équipe à travailler dans l’union et main dans la main pour aboutir à de bons résultats.

« C’est de les féliciter pour cette initiative et d’appeler la population à recourir à leurs services parce qu’une chose est d’ouvrir une entreprise mais c’est aussi de fonctionner à travers les activités. Les invités à se donner la main parce que c’est par cette solidarité, l’entraide et la résilience dont on parle que cette entreprise pourra fonctionner et prospérer », a-t-elle insisté.

Kawtal média vient de la langue fulfulde qui veut dire union pour un média. Elle diffuse exclusivement en ligne avec trois langues à savoir le français, le moré et le fulfulde et ambitionne élargir dans d’autres langues selon les promoteurs.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite