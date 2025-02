Annonce : 1win BF facilite la vie des parieurs burkinabè avec l’intégration des moyens de paiements locaux

publicite

1win est un bookmaker de plus en plus intéressant pour les parieurs Burkinabè. Le bookmaker permet d’effectuer des paris sur plusieurs disciplines sportives. Il s’agit notamment du football, du basketball, du volleyball, etc. En plus, les utilisateurs ont droit à des bonus et à des promotions très intéressants. Par ailleurs, il faut signaler que le preneur de paris a pensé à des moyens de paiement sécurisés et sûrs propre au Burkina Faso. Ce qui facilite désormais les dépôts et les retraits sur 1win BF. Ces différentes méthodes sont rapides. Parcourez cet article pour découvrir comment 1win facilite la vie des parieurs du Faso à travers l’intégration des moyens de paiements locaux.

Les méthodes de dépôts sur 1win Burkina Faso

Recharger son compte 1win BF ne prend que quelques minutes. Les utilisateurs ont la possibilité de le faire depuis le site web officiel ou alors depuis 1win Burkina apk. Le XOF est autorisé pour toutes les différentes transactions. Les clients burkinabè peuvent effectuer des dépôts de plusieurs manières.

Les cartes de crédit

La première option de dépôt sur 1win bf concerne les cartes de crédit Visa et Mastercard. Les limites de dépôts sont les mêmes pour les deux options. La somme minimale pour un dépôt par carte Visa ou MasterCard est de 5 600 XOF. Ce sera 550 000 XOF pour le montant maximum. Les transactions par cartes bancaires sont généralement instantanées sur la plateforme. C’est d’ailleurs pourquoi c’est l’une des méthodes les plus appréciées sur la plateforme.

Les portefeuilles électroniques

Il est également possible de passer par des portefeuilles électroniques pour déposer de l’argent sur 1win bf. Ces moyens de paiements sont d’ailleurs connus pour leur sécurité et leur rapidité. Les utilisateurs ont droit à plusieurs solutions très pratiques et locales. Il s’agit notamment de :

Orange Money ;

Moov Money ;

Wave ;

OuiPay ;

Ray Plus ;

UMOB ;

Perfect Money ;

ClaPay ;

RechCompt ;

MoneyGo ;

Astropay

Il est possible de découvrir les limites de paiement sur la page destinée à chaque portefeuille électronique.

Comment effectuer un dépôt sur 1win Burkina Faso ?

Avant de pouvoir effectuer des paris sportifs ou jouer au casino en ligne sur 1win bf, chaque personne doit recharger son compte. La bonne nouvelle, c’est que le bookmaker ne prélève pas de frais et la plupart des opérations sont instantanées. La procédure n’est pas du tout complexe et ne vous prend que quelques minutes. Voici les étapes à suivre :

Ouvrir le site web officiel 1win Bf ou 1win Apk et aller sur le menu ;

Choisir « Paiements »

Cliquer sur « Effectuer un dépôt » ;

Aller sur « Recharger » ;

Sélectionner un moyen de paiement ;

Renseigner le numéro de téléphone et le montant à déposer ;

Appuyez « Ajouter de l’argent ».

L’utilisateur est redirigé vers une source tierce pour terminer la transaction.

Quelles sont les méthodes de retrait sur 1win BF ?

Une fois après avoir fait les premiers gains, l’utilisateur peut retirer son argent. Il peut le faire par le biais de sept portefeuilles électroniques et de quinze crypto-monnaies. Voici un tableau qui montre les limites minimales et maximales de chaque moyen de retrait.

Moyen de paiement Limite minimale en XOF Limite maximale en XOF Moov mONEY 3000 300 000 Wave 1000 300 000 Pay Plus 2000 550 000 UMOB 2000 550 000 ClaPay 3500 5 519 245 Perfect Money 12000 5 500 000 Cryptomonnaies 8 500 7 557 613 MTN Mobile Money 3000 300 000 Orange Money 3000 300 000

Comment retirer de l’argent sur 1win Burkina Faso?

Réclamer des gains sur 1win est assez simple et rapide. Les clients peuvent entrer en possession de leurs fonds en moins de 5 minutes. La procédure à respecter est la suivante :

Ouvrir le compte 1win bf depuis un navigateur ou depuis l’application mobile et cliquer sur le menu ;

Choisir paiements

Appuyer sur « Retirer de l’argent ;

Cliquer sur le profil utilisateur ;

Aller sur « Retirer » ;

Choisir un mode de règlement ;

Entrer le numéro de téléphone et le montant à retirer ;

Cliquer sur « Continuer ».

L’utilisateur va être redirigé vers la page d’une ressource tierce pour terminer les démarches supplémentaires.

Délais et conditions de retrait sur 1win

Le temps d’attente pour recevoir les fonds dépend de chaque mode de paiement. De manière générale, il faut souvent patienter entre 10 minutes et 24 heures. Cependant, certaines opérations peuvent prendre plus de temps que prévu. Cela est parfois dû à quelques problèmes techniques ou de vérification de compte. La meilleure chose à faire dans ce cadre est de contacter le service client.

Par ailleurs, chaque utilisateur qui souhaite effectuer un retrait doit s’assurer de respecter certaines conditions. Premièrement, le montant du retrait ne doit jamais être supérieur au solde en caisse. En plus, il faut s’assurer de bien respecter les limites autorisées par la plateforme. Les fonds issus du bonus sont généralement soumis à des exigences de mise à ne pas négliger.

Les utilisateurs n’ayant pas totalement complété leur profil ne peuvent obtenir leur argent. La plateforme se réserve le droit de leur demander de compléter entièrement leur profil avant de relancer la procédure. Il faut également savoir que la vérification du compte peut être nécessaire pour certains retraits. Il est en outre recommandé de ne pas être pressé au cours de la transaction.

L’utilisateur doit prendre la peine de vérifier que toutes les informations sont justes avant de soumettre la demande. En effet, il n’est plus possible de procéder à des modifications après avoir lancé le processus. Il faut aussi être très attentif lors des actions sur les sites de traitement de paiement de tiers. La plateforme n’est pas responsable des erreurs des joueurs à ce niveau. En respectant ces consignes, chacun est certain de pouvoir retirer son argent en temps voulu.

Voilà ce qu’il y a à savoir sur les moyens de paiement sur 1win bf. Le bookmaker a réellement pensé à des solutions pratiques et sécurisées pour les parieurs de ce pays. En divertissant les méthodes de règlement, le bookmaker permet à chaque parieur burkinabè de se sentir à l’aise. Il ne vous reste qu’à effectuer votre premier dépôt pour bénéficier de la magie de ce site de paris sportifs.

