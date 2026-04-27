Annonce | Panthères du Gabon et la course contre la montre vers la CAN 2027

La Fégafoot tranche demain. Landry Chauvin, Luis Boa Morte ou Antony Da Silva prendra les commandes des Panthères. Ces trois techniciens européens ont émergé d’un appel à candidatures qui a ramené plus de six cents dossiers sur le bureau de la fédération.

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La fédération a reçu la short-list ce 25 février 2026. Elle doit nommer le successeur de Thierry Mouyouma avant les éliminatoires de la CAN 2027, programmés pour septembre. Six mois de préparation, pas plus. Le nouveau patron du banc gabonais hérite d’un groupe à reconstruire et d’un calendrier serré.

Les parieurs qui suivent le football africain via des outils comme 1xpartners se connecter gardent un œil sur cette reconstruction. Le Gabon attire toujours les entraîneurs malgré la débâcle récente au Maroc.

Ce qui s’est passé au Maroc

Trois matchs, trois défaites, zéro point. Les Panthères ont sombré à la CAN 2025. Le Cameroun les a battus 1-0 sur une frappe que le gardien Loyce Mbaba aurait dû stopper. Le Mozambique a enfoncé le clou avec une victoire 3-2. Et face à la Côte d’Ivoire, le scénario a pris une tournure cruelle. Les Gabonais menaient 2-0 avant de tout perdre et s’incliner 3-2.

La Fégafoot a réagi rapidement après le tournoi. Mouyouma a sauté. La fédération a ouvert les candidatures le 15 janvier et clôturé le 26. Les CV ont afflué, surtout depuis l’Europe. La commission de recrutement, pilotée par Pierre-Alain Mounguengui, a passé un mois à trier les dossiers.

Les trois finalistes

Landry Chauvin vient de la formation française. Ce technicien de 57 ans a encadré les U18, U19 et U20 pendant cinq ans à la FFF. Il a quitté la Direction technique nationale l’été dernier. Avant la DTN, il a travaillé avec Vahid Halilhodžić au Maroc, côtoyant Hakimi et Ziyech au quotidien. Son CV inclut aussi des postes de numéro un à Sedan en Ligue 2, puis à Nantes et Brest.

Luis Boa Morte a passé quinze ans sur les pelouses de Premier League. Cet ancien international portugais a porté les couleurs d’Arsenal, Southampton, Fulham et West Ham entre 1997 et 2012. Devenu entraîneur, il a travaillé comme adjoint de Marco Silva à Everton puis à Fulham. En 2024, il a pris la Guinée-Bissau. L’expérience n’a pas donné de résultats, une seule victoire en un an, mais il connaît maintenant le football africain de l’intérieur.

Antony Da Silva a déjà vécu le continent. Ce Franco-Portugais a été adjoint au Cameroun pendant trois ans, de 2019 à 2022, quand les Lions Indomptables organisaient leur CAN à domicile. Il sait comment fonctionne un vestiaire africain et les particularités des rassemblements de sélection.

Profils des candidats :

Landry Chauvin : formation française, expérience avec Halilhodžić au Maroc, postes à Sedan, Nantes et Brest

Luis Boa Morte : quinze ans en Premier League, adjoint à Everton et Fulham, sélectionneur de la Guinée-Bissau

Antony Da Silva : adjoint au Cameroun de 2019 à 2022, connaissance du football africain

Septembre arrive vite

La CAF a calé les éliminatoires entre fin septembre et mi-novembre 2026. Six journées réparties en trois blocs. Fin septembre pour les deux premières, début octobre pour les suivantes, novembre pour boucler. Treize groupes de trois ou quatre équipes se disputeront les places pour la phase finale.

Le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie accueilleront le tournoi ensemble en juin et juillet 2027. La région CECAFA n’a plus organisé de CAN depuis l’Éthiopie en 1976.

Les Panthères évitent le tour préliminaire de mars grâce à leur classement FIFA. Mais le nouveau sélectionneur n’aura que deux fenêtres internationales pour préparer son groupe. Mars et juin 2026 offriront quelques matchs amicaux, six au maximum. Ensuite, place aux matchs officiels.

Aubameyang et les autres

Pierre-Emerick Aubameyang a séché la dernière CAN. L’ancien capitaine, meilleur buteur de l’histoire des Panthères, joue désormais à Al-Qadsiah en Arabie Saoudite. Sa relation avec Mouyouma s’était dégradée. Le prochain coach devra décider s’il le rappelle ou s’il passe à autre chose.

D’autres cadres attendent des signaux. Mario Lemina enchaîne les matchs à Wolverhampton. Denis Bouanga cartonne au LAFC en MLS. Pierre Mounguengue intéresse le PSG selon des sources récentes. Ces joueurs veulent savoir qui débarque sur le banc avant de s’engager pour la campagne de qualification.

Ce qui se joue demain

Le Gabon a raté trois CAN depuis 2000. En manquer deux de suite, ça ne s’est jamais produit. La Fégafoot a précisé dans son cahier des charges qu’elle attend des résultats rapides et un travail sur les jeunes en parallèle. Le futur sélectionneur devra jongler entre les deux.

Chauvin connaît la formation et a côtoyé des stars au Maroc. Boa Morte a le vécu du haut niveau européen et une première expérience africaine. Da Silva sait gérer un groupe sur le continent.