Retour sur Actu | Les temps forts de la semaine du 20 au 26 avril 2026 au Burkina Faso

La semaine du 20 au 26 avril 2026 a été particulièrement dense en actualités au Burkina Faso. Entre culture, décisions gouvernementales, sécurité, innovation, diplomatie et performances sportives, plusieurs faits marquants ont rythmé l’actualité nationale.

La ville de Bobo-Dioulasso a accueilli le lancement officiel de la 22ᵉ édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC). Rendez-vous majeur du calendrier culturel burkinabè, cet événement célèbre la richesse et la diversité du patrimoine national dans une ambiance festive.

Des réformes sociales adoptées en Conseil des ministres

Réuni le 24 avril 2026, le gouvernement burkinabè a adopté un décret portant révision des salaires des personnels des sociétés d’État, des établissements publics de prévoyance sociale et des sociétés d’économie mixte. L’objectif affiché est de corriger certaines disparités et de renforcer l’équité salariale.

Création d’une réserve militaire nationale

Sur le plan sécuritaire, l’exécutif a également annoncé la mise en place d’une réserve militaire nationale. Cette mesure s’inscrit dans la stratégie de renforcement des capacités de défense et de lutte contre le terrorisme.

Coopération militaire dans l’espace AES

Au Centre national d’entraînement commando de Pô, 96 stagiaires burkinabè et nigériens ont achevé huit semaines de formation aux techniques de combat. Une initiative qui renforce la coopération sécuritaire entre les pays membres de la Confédération des États du Sahel (AES).

Un geste de solidarité pour Faso Mêbo

À Ouagadougou, un couple bénino-guinéen a effectué un don à l’initiative Faso Mêbo, illustrant un élan de solidarité africaine et un soutien aux efforts de souveraineté nationale.

Santé : Innovation au CHU de Tengandogo

Le CHU de Tengandogo a enregistré une avancée notable avec la mise en œuvre d’une solution chirurgicale innovante permettant de réduire significativement les coûts des interventions tout en améliorant la prise en charge des patients.

Visite présidentielle à la prison de Baporo

Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, s’est rendu au Centre pénitentiaire de Baporo, une visite rare interprétée comme un signal fort en faveur de l’amélioration des conditions carcérales.

Valorisation des identités africaines

L’innovation n’est pas en reste. Waoudem Ouédraogo a présenté une écriture ainsi qu’un système de numération africains, une initiative qui contribue à la valorisation des langues et identités culturelles africaines.

Bonne nouvelle pour les agents de l’éducation

Dans le secteur de l’éducation, une bonne nouvelle a été enregistrée avec la régularisation de 4 730 agents. Le traitement de leurs dossiers permettra une mise à jour de leurs salaires dès la fin du mois d’avril, mettant fin à plusieurs années de retard.

Assainissement du tissu associatif

Par ailleurs, le gouvernement poursuit l’assainissement du tissu associatif. Au total, 359 associations ont été suspendues pour non-conformité administrative, dans le but de renforcer la transparence et la bonne gouvernance.

Le Burkina brille sur la scène sportive

Sur la scène sportive, le Burkina Faso s’illustre. Le cycliste Paul Daumont a remporté les 6 Jours du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe 2026, confirmant son talent à l’international. Dans le cyclisme féminin, le Grand Prix Yennenga a également récompensé plusieurs participantes, avec notamment la remise de vélos aux meilleures athlètes.

En football, Boureima Zongo, entraîneur du Rahimo FC, a été une nouvelle fois sacré meilleur entraîneur de Ligue 1, soulignant la constance de ses performances.

Diplomatie : Le Burundi salue le Burkina Faso

Sur le plan diplomatique, le président burundais Évariste Ndayishimiye a salué la stabilité du Burkina Faso à l’issue de ses échanges avec le capitaine Ibrahim Traoré, mettant en avant l’accueil chaleureux du peuple burkinabè.

Hadj 2026 : Départ prévu le 6 mai

Enfin, les préparatifs du Hadj 2026 se poursuivent. Le premier vol des pèlerins burkinabè est prévu pour le 6 mai au départ de Ouagadougou.

Ainsi, entre culture, réformes, sécurité, innovation et performances sportives, la semaine du 20 au 26 avril 2026 témoigne d’une dynamique nationale soutenue et d’un engagement constant vers le progrès.

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Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24