Offensive sylvo-agro-pastorale : Le Ministre d’État galvanise les troupes sur le front de la souveraineté alimentaire à Samendéni

Willy SAGBE Envoyer un courriel il y a 1 heure
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Le dimanche 26 janvier 2026, le Ministre d’État, Ministre de la Défense et de la Défense Patriotique, a effectué une visite au Centre de Formation et de Perfectionnement (CFP) ainsi qu’au barrage hydro-agricole de Samendéni. 

Au CFP, le Ministre a échangé avec les encadreurs et les appelés du Service National pour le Développement (SND). Ces derniers sont actuellement en immersion pour renforcer la main-d’œuvre agricole locale.

Cette visite a permis de constater l’impact concret des activités sur le terrain, notamment la production céréalière sur 40 hectares d’une part, la production piscicole en cages flottantes et le maraîchage d’autre part.

S’inscrivant dans la vision de Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré, le Ministre d’Etat a rappelé que cette étape de l’offensive agro-pastorale vise à encourager les acteurs locaux. Il a réaffirmé l’ambition du gouvernement d’accompagner et de diversifier les techniques agricoles pour garantir l’autosuffisance du Burkina Faso.

Source : DCRP/MGDP

     
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