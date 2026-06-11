Grand Ouest du Burkina : Orange Burkina Faso récompense les meilleurs points accepteurs

Orange Money Burkina Faso a procédé le mardi 09 juin 2026, à Bobo-Dioulasso, à la remise des prix du « Challenge Zone de l’Ouest », une initiative destinée à récompenser les points accepteurs Orange Money les plus performants de la région. La cérémonie a réuni les responsables de l’entreprise ainsi que les heureux gagnants venus recevoir leurs distinctions.

Selon le Chef de département de la région commerciale de l’Ouest, Cheick Oumar Diallo, cette compétition a été spécialement conçue pour remercier les marchands et points accepteurs qui contribuent quotidiennement au développement des services Orange Money.

« Ce challenge a été lancé particulièrement pour dire merci à nos marchands et à nos points accepteurs de la région de l’Ouest », a-t-il expliqué.

Basé sur les performances enregistrées durant un mois, le concours a pris en compte le nombre de transactions réalisées ainsi que les volumes et les valeurs générés par les différents points de service. Lancé au début du mois de mai, il a suscité une forte participation dans toute la région.

Des récompenses attractives pour encourager la performance

Tout au long du challenge, Orange Money a distribué plusieurs récompenses aux participants les plus méritants. Chaque semaine, des gazinières et des réfrigérateurs ont été remis aux gagnants.

Pour le grand tirage final, quatre motos constituaient les lots majeurs mis en jeu. Au total, plus de dix lots, composés de motos, gazinières, et réfrigérateurs ont été attribués aux meilleurs points accepteurs.

Pour Cheick Oumar Diallo, cette opération vise à encourager davantage les partenaires à promouvoir les solutions de paiement mobile tout en renforçant leur engagement auprès de la clientèle.

Des bénéficiaires satisfaits et reconnaissants

Au nom de M. Barry Mahamadou, l’un des gagnants, son représentant Mandou Sidibé a exprimé sa gratitude envers Orange Burkina. « C’est un sentiment de joie. Nous disons merci à Orange, merci à ses collaborateurs et à tous les partenaires. Ce cadeau est le fruit d’un travail accompli », a-t-il déclaré.

Il a également salué les avantages qu’offre le service Orange Money, notamment sa fiabilité, sa flexibilité et sa disponibilité, tout en souhaitant davantage de succès à l’entreprise dans les années à venir.

Même satisfaction du côté d’Ousmane Korbeogo, également distingué lors de cette cérémonie. Très ému, il a affirmé n’avoir rencontré aucune difficulté depuis l’adoption de la puce Marchand Orange Money.

« Nous faisons nos dépôts, nos retraits et nos transactions sans problème. J’invite tout le monde à utiliser Orange, car c’est le meilleur réseau », a-t-il lancé.