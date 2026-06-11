Coupe du monde 2026 : Découvrez les nouvelles règles qui vont changer le déroulement des matchs

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, la FIFA a dévoilé une série de nouvelles mesures destinées à fluidifier le déroulement des rencontres et à réduire les pertes de temps. Si ces ajustements ne modifient pas fondamentalement les règles du football, ils devraient avoir un impact direct sur le rythme des matchs, rapporte La Presse Ca.

Compte tenu des fortes chaleurs attendues dans plusieurs villes hôtes d’Amérique du Nord, notamment à Houston, Dallas et au Mexique, des pauses d’hydratation de trois minutes seront observées à la 22e minute de chaque période.

Présentée comme une mesure visant à protéger la santé des joueurs, cette disposition permettra également aux diffuseurs de programmer des séquences publicitaires, un aspect qui ne manque pas de susciter des débats.

Afin de lutter contre les substitutions tardives utilisées pour casser le rythme des rencontres, les joueurs remplacés disposeront désormais de dix secondes pour quitter la pelouse.

En cas de dépassement de ce délai, le joueur entrant devra patienter une minute avant d’entrer en jeu, laissant temporairement son équipe en infériorité numérique.

La FIFA introduit également un compte à rebours de cinq secondes pour certaines phases de reprise du jeu.

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Les gardiens devront effectuer leur dégagement dans ce délai sous peine d’offrir un corner à l’équipe adverse. De même, lors des touches, tout dépassement entraînera l’attribution du ballon à l’adversaire.

L’objectif est de réduire les pertes de temps et d’accélérer la reprise des actions. Dans le cadre de la lutte contre les comportements discriminatoires, les joueurs n’auront plus le droit de masquer leur bouche lorsqu’ils s’adresseront de manière conflictuelle à un adversaire.

Cette mesure intervient après plusieurs controverses liées à des accusations d’insultes racistes ou homophobes difficilement vérifiables en raison de gestes destinés à cacher les propos échangés.

L’assistance vidéo à l’arbitrage bénéficiera de nouvelles prérogatives pendant la compétition. Elle pourra désormais intervenir dans les cas de second carton jaune entraînant une expulsion, ainsi que lorsqu’un avertissement ou une sanction est attribué au mauvais joueur.

La révision de certaines décisions liées aux corners pourra également être envisagée, à condition de ne pas ralentir excessivement le jeu.

Autre nouveauté : lorsque les soigneurs interviennent auprès d’un gardien blessé, les joueurs de champ ne pourront plus rejoindre la ligne de touche pour recevoir des consignes tactiques de leur entraîneur.

Cette règle vise à empêcher certaines équipes d’utiliser les arrêts de jeu pour réorganiser leur dispositif ou casser la dynamique adverse.

Avec l’élargissement du tournoi à 48 équipes et l’introduction des seizièmes de finale, la FIFA a également adapté son système disciplinaire. Les cartons jaunes n’ayant pas entraîné de suspension seront effacés une première fois après la phase de groupes, puis une seconde fois après les quarts de finale.

Une mesure destinée à éviter que des joueurs clés ne manquent les derniers rendez-vous du tournoi pour accumulation d’avertissements. À travers ces différents ajustements, la FIFA espère offrir un spectacle plus fluide, limiter les interruptions inutiles et renforcer l’équité sportive tout au long de la compétition.