Le Club de citoyenneté et de Droits humains du lycée Marien N’Gouabi réitère son engagement à construire le Faso

Serge Pacome ZONGO Envoyer un courriel il y a 1 heure
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Remise symbolique du don du Club de citoyenneté et de Droits humains du lycée Marien N’Gouabi à l'Agence Faso mêbo

Le Club de citoyenneté et de Droits humains du lycée Marien N’Gouabi, sous le parrainage du ministère de la Justice et des Droits humains, a fait don de matériels à l’Agence Faso Mêbo. La remise symbolique du don est intervenue ce jeudi 11 juin 2026, sur le site de l’agence de Ouagadougou, sis au lycée Philippe Zinda Kaboré.

Une tonne de ciment, 4 bidons d’huile de nettoyage des moules servant à la fabrication des pavés, et 4 paquets d’eau pour les rafraichissements des travailleurs. Ainsi se compose le don du Club de citoyenneté et de Droits humains du lycée Marien N’Gouabi au profit de l’Agence Faso Mêbo.

Le Camarade Ousmane Zongo, Coordonnateur national des clubs de citoyenneté et de Droits humains des lycées et collèges créés par le ministère de la justice, expliquant la mobilisation des fonds par rapport au don

Le Camarade Ousmane Zongo, Coordonnateur national des clubs de citoyenneté et de Droits humains des lycées et collèges créés par le ministère de la justice, a fait savoir que ledit don est le fait d’une collecte organisée par le club.

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« L’objectif majeur de cette initiative est de permettre aux élèves, qui sont aussi des citoyens de la nation, de pouvoir contribuer au développement de la nation à travers cette initiative présidentielle », a-t-il expliqué leur geste.

Le Camarade Sinini Bépoadi, Directeur de cabinet représentant le Camarade ministre de la justice, a invité les autres clubs à emboiter le pas à l’initiative du club

Le Camarade Sinini Bépoadi, Directeur de cabinet représentant le Camarade ministre de la justice, parrain de la présente initiative, a rappelé le dynamisme du club. « Le club du Marien N’Gouabi se distingue par son dynamisme. En 2024, le même club avait fait un don au Fonds de soutien patriotique (FSP) », a-t-il informé, dénombrant à ce jour 83 clubs dans la ville de Ouagadougou. L’occasion faisant le larron, il a invité tous les autres clubs à emboiter le pas à cette initiative.

Selon le Camarade Directeur de cabinet, les clubs de citoyenneté et de Droits humains ont été mis en place depuis 2023 à la faveur des activités de la Semaine nationale de la citoyenneté (SNC) devenue depuis 2024 les Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC). En marge du don, les donateurs ont participé aux travaux de décoffrage des moules des pavés.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

 
     
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Serge Pacome ZONGO

Tambi Serge Pacome ZONGO, journaliste s'intéressant aux questions politiques et de développement durable.

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