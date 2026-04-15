JEPPC 2026 : Mobilisation générale à l’Université Nazi Boni pour une vaste opération de salubrité

Étudiants, personnel administratif et conducteurs de tricycles se sont fortement mobilisés le mardi 14 avril 2026 sur le site de Nasso de l’Université Nazi Boni pour une vaste opération de salubrité. Cette initiative qui s’inscrit dans le cadre des Journées d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne a été conduite avec l’appui de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire (IPDC).

Dès 7h30, la communauté universitaire s’est réunie pour la montée des couleurs, symbole fort d’unité nationale et de devoir citoyen. Dans la foulée, étudiants, encadreurs et volontaires ont investi les différents espaces du campus pour une opération de nettoyage de grande envergure.

Armés de balais, de râteaux et de machettes, les participants ont procédé au désherbage, au ramassage des déchets et à l’assainissement des lieux. Cette activité, organisée avec l’appui de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire (IPDC), vise à promouvoir des comportements responsables en matière d’hygiène et de citoyenneté.

Un engagement assumé par les étudiants

Pour les étudiants, cette journée va bien au-delà d’un simple nettoyage. Elle traduit un engagement concret en faveur de leur environnement et de leur pays. « Ce site nous appartient. Nous le nettoyons d’abord pour nous-mêmes, mais aussi pour marquer notre participation aux Journées d’Engagement Patriotique », explique Wavé Alida Antioussoumou Aïda, étudiante.

Elle a souligné également l’importance de cette initiative dans le contexte de la visite annoncée du Président du Faso, Ibrahim Traoré. Pour elle, cette mobilisation est une manière pour les étudiants de démontrer leur attachement à la nation et leur volonté de contribuer à son développement.

Un appui institutionnel et une forte adhésion

Présent sur le terrain, Oumarou Traoré, chargé de mission à la Présidence, a salué l’engouement des participants. Il a rappelé que cette activité s’inscrit dans la composante de l’IPDC dédiée à l’assainissement du cadre de vie.

Selon lui, cette mobilisation témoigne d’une réelle appropriation des valeurs patriotiques par les citoyens, en particulier les jeunes. Il a également évoqué les efforts en cours pour améliorer les infrastructures universitaires, notamment la construction d’un amphithéâtre moderne de 1 000 places, dont l’inauguration est prévue prochainement.

Un cadre assaini pour plus de sécurité

De son côté, le Pr Wend Woaga Jean de Dieu Zabsonré, vice-président chargé des enseignements, a insisté sur le double objectif de cette initiative à savoir participer aux Journées d’Engagement Patriotique et préparer le site à accueillir les futures activités officielles.

Il a également mis en avant l’impact de cette opération sur la sécurité du campus. « En coupant les herbes et en nettoyant les lieux, nous contribuons à réduire l’insécurité et à offrir un cadre plus serein aux étudiants », a-t-il expliqué.

Les conducteurs de tricycles en soutien

La participation des conducteurs de tricycles a donné une dimension inclusive à cette activité. Pour Aziz Sawadogo, conducteur de tricycles, leur présence traduit leur engagement à accompagner les actions citoyennes.

« Nous avons répondu à l’appel parce que nous avons aussi un rôle à jouer dans la société. Il est important pour nous de contribuer à rendre notre environnement propre », a-t-il déclaré.

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SLS

Pour Burkina 24