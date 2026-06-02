CAGEI | Appel à candidatures : Recrutement 6ième promotion pour la formation certifiante en Analyse de données (Data Analyst)
Le Centre Africain d’Expertise en Gestion, Économie et Innovation (CAGEI) informe le public de l’ouverture d’une session de formation certifiante en Analyse de données (Data analyst)
✳️Objectif
Renforcer les capacités des acteurs du domaine en leur fournissant les outils modernes et pratiques nécessaires au traitement, à l’analyse et à l’exploitation des données de plus en plus complexes permettant de tirer une véritable valeur ajoutée afin d’améliorer la prise de décision sur la base d’information chiffrée fiable
✳️Pubic cible
- Chargés d’études, Statisticiens,
- Enseignants-Chercheurs, Consultants, Doctorants, Étudiants
- Etc
✳️Contenu de la formation
Le certificat est organisé autour de 6 modules de volume horaire total de 150 h. Il dure 2 mois en cours de soir du lundi au vendredi de 18h à 21h30 à Ouagadougou (à la ZAD)
- Module 1 : Méthodologie de collecte de données – 15 h
- Module 2 : Statistiques descriptives et inférentielles – 20 h
- Module 3 : Analyse de données multidimensionnelles (série temporelles, traitement de données manquantes…) – 25 h
- Module 4 : Analyse de données de panel – 25 h
- Module 5 : Modélisation & régression – 30h
- Module 6 : Machine learning -20 h
Logiciel : KOBO Collecte, ODK, Excel, Stata, Xlstat, R, Python, SPSS, Etc
✳️Équipe de formateur
Les enseignements sont assurés par une équipe internationale composée de :
- D’enseignants- chercheurs
- D’Experts économètres et statisticiens
- De Consultant-Formateur sénior
✳️Conditions d’accès et de validation
L’accès aux certificats est ouvert aux candidats titulaires d’au moins le BAC ou justifiant d’une solide expérience professionnelle. Une moyenne générale minimale de 12/20 doit être obtenue pour la délivrance d’un certificat.
✳️Calendrier de la formation
- Début des cours : 20 juillet 2026
- Dépôt des dossiers : 20 juillet 2026
- Durée de la formation : Deux mois
- Régime de formation : En ligne/ en présentiel
✳️ Coût de la formation
Le coût de la formation est fixé à :
- 450 000 F CFA pour les candidatures individuelles
- 500 000 F CFA pour les candidatures institutionnelles
✳️Inscription
Pour vous inscrire, cliquez sur le lien
https://forms.gle/Uvqcgm35i7tFwAax9
✳️Nous contacter
Info ligne: + 226 25 45 37 57
WhatsApp: +226 78398855
Email: [email protected]
Pour consulter nos offres : www.lecagei.com