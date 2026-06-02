CAN féminine 2026 : Les filles de Pascal Sawadogo se préparent

Les Étalons disputent deux matchs amicaux contre le Mali à Ouagadougou en prévision à la préparation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc 2026. Dans ce cadre, le sélectionneur des Etalons dames est entrée en stage avec ses joueuses.

L’équipe nationale féminine du Burkina Faso s’est entraînée ce mardi 2 juin 2026 selon l’information rapportée par la Fédération burkinabè de football (FBF).

Onze joueuses ont pris part à cette première séance d’entraînement en attendant le reste de la troupe.

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C’est la deuxième fois que les Étalons dames sont qualifiées pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine.

Ces deux matchs amicaux dont le premier se joue le 4 juin et le deuxième le 7 juin seront l’occasion pour Pascal Sawadogo, d’évaluer la performance de ses joueuses.

La CAN féminine se joue du 25 juillet au 16 Août 2026. Le Burkina Faso est logé dans le même groupe que l’Afrique du Sud, la Côte d’Ivoire et la Tanzanie.