Coopération Burkina-Bénin : Romuald Wadagni en visite d’amitié et de travail à Ouagadougou

Le Président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, est arrivé à Ouagadougou dans l’après-midi du mardi 2 juin 2026 pour une visite d’amitié et de travail au Burkina Faso.

À son arrivée à l’aéroport international de Ouagadougou, il a été accueilli par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré. Les deux Chefs d’État ont assisté à l’exécution des hymnes nationaux avant de recevoir les honneurs militaires.

À l’issue du cérémonial d’accueil, les présidents burkinabè et béninois ont eu un entretien en tête-à-tête au salon d’honneur de l’aéroport.

Les deux dirigeants se sont ensuite rendus au Palais présidentiel de Koulouba, où une séance de travail est prévue.

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Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso