Jeanne Chantal Keto : « Il est temps pour la jeunesse de retrouver sa véritable identité en Jésus-Christ »

À travers son premier ouvrage intitulé « La Renaissance », Jeanne Chantal Keto, alias Penseuse Pensée, partage son parcours de foi et invite les jeunes à une réflexion sur leur identité spirituelle. Dans cet entretien accordé à Burkina24, elle revient sur les motivations qui l’ont poussée à écrire, les difficultés rencontrées et le message qu’elle souhaite transmettre à ses lecteurs. Lisez !

B24 : Votre livre s’intitule La Renaissance. Pourquoi avoir choisi ce titre et quelle signification particulière revêt-il pour vous ?

Jeanne : Lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous devenons de nouvelles créatures. Nous renaissons. Ce titre, La Renaissance, signifie tout simplement que la vie est un choix.

Chacun de nous doit décider de vivre en étant réellement lui-même plutôt qu’en se laissant définir par le regard des autres, de la société ou par les différentes influences extérieures. Nous devons renaître et vivre notre foi comme de véritables enfants de Dieu nés de nouveau.

B24 : Quel a été l’élément déclencheur qui vous a poussée à écrire cet ouvrage ? S’agit-il d’une expérience personnelle, d’une observation de la société ou d’un autre facteur ?

Jeanne : Le principal facteur déclencheur, je dirais que ce sont les enseignements de mon pasteur, Papa Yao Israel Mondésir. Il nous a toujours encouragés à évangéliser, mais je n’arrivais pas à le faire. Il se trouve que j’avais à cœur de partager ce que Dieu a fait pour moi et continue de faire dans ma vie avec les autres. Je ne savais pas comment m’y prendre.

Je n’avais pas toujours la facilité de m’exprimer devant les autres, que ce soit avec mes camarades d’école ou dans mon entourage. Même si j’avais des idées, des réflexions et des expériences à partager, j’ai toujours eu des difficultés à m’exprimer oralement. C’est ainsi que je me suis dit : pourquoi ne pas écrire afin de parler de Jésus et de partager mon expérience avec Lui à tous ceux qui auront l’occasion de me lire ?

B24 : À travers ce livre, quel message principal souhaitez-vous transmettre à vos lecteurs, notamment à la jeunesse ?

Jeanne : Le message principal que je transmets à travers ce livre, c’est la recherche de notre véritable identité. Il est important de revenir à la source : Jésus. Il est la source de toute vie. Aujourd’hui, nous traversons et subissons beaucoup de choses. C’est pourquoi il est essentiel de savoir qui nous sommes et d’où nous venons, notamment en ce qui concerne le plan de Dieu pour notre vie à travers son Fils Jésus-Christ.

Nous suivons parfois des tendances ou des courants que nous ne comprenons pas réellement. Il est donc impératif de retourner aux fondements, de chercher à comprendre, à apprendre et à travailler spirituellement afin non seulement de connaître la volonté de Dieu pour notre vie, mais aussi de la vivre pleinement sur terre avant le retour glorieux de Jésus-Christ.

B24 : Écrire et publier un livre représente souvent un parcours exigeant. Quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontrées durant la rédaction et l’édition de cet ouvrage ?

Jeanne : La principale difficulté que j’ai rencontrée, je dirais que c’est moi-même, à travers notamment la procrastination, souvent alimentée par des pensées négatives et des doutes. Je me demandais souvent si ce projet allait réellement aboutir et si mon message allait être compris. Tout ceci a vraiment été un grand obstacle et m’a mise en retard.

Mais je me suis appuyée sur un verset biblique que j’aime beaucoup et qui m’a beaucoup encouragée. C’est Apocalypse 12, verset 11 : « Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause de la parole de leur témoignage… ». Ce passage m’a donné la force de poursuivre mon projet jusqu’au bout malgré les difficultés.

B24 : En tant que jeune auteure, quel regard portez-vous sur la place de la littérature et de la lecture dans notre société aujourd’hui ?

Jeanne : Je pense que la littérature et la lecture sont essentielles pour une société qui croit en son avenir et qui veut aller loin. Mais de nos jours, le constat est amer. Non seulement les jeunes ne lisent pas, mais ils ne veulent même pas s’essayer à l’écriture. C’est vraiment dommage.

Nous aimons, parce que je suis concernée moi-même aussi, surfer sur les réseaux sociaux plutôt que lire. Et pourtant, la lecture ne sert pas uniquement à se divertir, mais elle nourrit l’âme et l’esprit. Elle nous permet aussi de réfléchir, d’apprendre, de développer notre esprit critique et de mieux nous connaître nous-mêmes.

B24 : Après La Renaissance, quels sont vos projets futurs ? Peut-on déjà s’attendre à d’autres publications ou initiatives de votre part ?

Jeanne : Je travaille déjà sur un nouveau projet d’ouvrage qui paraîtra prochainement. Vous aurez de mes nouvelles très bientôt.

B24 : Si vous deviez résumer La Renaissance en une seule phrase pour donner envie au public de le lire, que diriez-vous ?

Jeanne : On dit que la vie est un combat. Mais moi, j’ajoute que c’est un combat à la fois physique et spirituel. Et le combat spirituel est plus difficile que le combat physique. Sans l’aide de Jésus-Christ, on ne peut rien faire. Pour terminer, j’aimerais dire à quelqu’un qui aura l’occasion de me lire que Jésus-Christ est réel et qu’il est temps de se réveiller et de Lui donner sa vie.

Aujourd’hui, beaucoup de jeunes traversent des moments de dépression, de doute et de souffrance. Mon appel est simple : tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ, car c’est en Lui que nous trouvons la véritable paix et les réponses à toutes nos questions.

B24 : Combien coûte le livre ? Et où le trouver ?

Jeanne : Comme étant un outil d’évangélisation, nous voulons toucher beaucoup de personnes. Raison pour laquelle le livre coûte seulement 3 500 FCFA. En attendant de le retrouver dans les rayons des bibliothèques, il est disponible auprès de l’auteure et de sa directrice artistique. Contact : +226 67 94 22 33.

Propos recueillis et retranscris par W.S

Burkina 24