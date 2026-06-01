Sénégal : La liste du nouveau gouvernement dévoilée

La liste du nouveau gouvernement du Sénégal a été dévoilée ce lundi 1er juin 2026. Ci-dessous le décret officiel portant composition des membres du nouveau gouvernement.

Mesdames et Messieurs,

Je vais à présent vous lire le décret fixant la composition du Gouvernement.

Décret n° 2026-1130 fixant la composition du Gouvernement

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 49, 53, 56 et 57 ;

Vu le décret n° 2026-1129 du 26 mai 2026 portant nomination du Premier ministre ;

Sur proposition du Premier ministre,

Décrète :

Article premier :

Sont nommés membres du Gouvernement :

M. Yankoba Diémé, ministre des Forces armées ;

* M. Cheikh Diba, ministre de l’Économie, des Finances et du Plan ;

* M. Mohamedou Makhtar Cissé, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique ;

* M. Cheikh Niang, ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur ;

* M. Moussa Sarr, ministre de la Justice, garde des Sceaux ;

* Mme Marie-Angélique Mame Selbé Diouf, ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités ;

* M. Boubacar Camara, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ;

* M. El Hadji Abdourahmane Diouf, ministre de l’Énergie et du Pétrole ;

* M. Serigne Guèye Diop, ministre de l’Industrie et du Commerce ;

* M. Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement ;

* M. Moustapha Mamba Guirassy, ministre de l’Éducation nationale ;

* M. Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l’Hygiène publique ;

* M. Moussa Bala Fofana, ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires ;

* M. Dethié Fall, ministre des Infrastructures ;

* M. Bakary Sarr, ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, porte-parole du Gouvernement ;

* M. Alioune Dione, ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire ;

* M. Serigne Oumar Ba, ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage ;

* M. Samba Diouf, ministre des Télécommunications et du Numérique ;

* M. Mamoudou Lamine Dianté, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public ;

* Mme Djireye Clotilde COLY, ministre de la Jeunesse et des Sports ;

* M. Alpha Thiam, ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme ;

* M. Idrissa Samb, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique ;

* M. Cheikh Oumar Ciss, ministre des Mines et de la Géologie ;

* M. Aliou Gory Diouf, ministre de l’Environnement et de la Transition écologique ;

* M. Abdou Khadre Ndiaye, ministre des Transports terrestres et aériens ;

* Mme Ami Mbengue Ndao, ministre des Pêches et de l’Économie maritime.

Sont également nommés :

* M. Bassirou Sarr, ministre auprès du ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, chargé du Budget ;

* M. Alenard Diop, ministre auprès du ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, chargé de l’Économie, du Plan et de la Coopération ;

* M. Ousmane Diagne, ministre auprès du ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, chargé de l’Élevage ;

* Mme Mame Coumba Diop, ministre auprès du ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique.

Article 2 :

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République du Sénégal.

Fait à Dakar, le 1er juin 2026.

Le Président de la République,

Bassirou Diomaye Diakhar Faye

Le Premier ministre,

Ahmadou Alamine Mohamed Lo

Par décret n° 2026-1032, Monsieur le Président de la République a nommé M. Papa Assane Touré, inspecteur général d’État, ministre, secrétaire général du Gouvernement.

Par ailleurs, dans un communiqué publié ce jour, le Comité Exécutif (COMEX) du PASTEF a annoncé que le parti ne ferait pas partie du nouveau gouvernement.

« Dans un esprit de responsabilité et conformément aux engagements du Comité Exécutif (COMEX) du Parti, réitérés par le Président Ousmane Sonko lors de son installation à l’Assemblée nationale, PASTEF-Les Patriotes a engagé plusieurs échanges avec le Président de la République en vue de la constitution du nouveau gouvernement.

Ce matin s’est tenu un long entretien entre le Président de la République et le Président Ousmane Sonko, au cours duquel des convergences ont certes été confirmées, mais aussi et surtout des points de désaccord, notamment autour de la place et du rôle de la majorité dans le dispositif exécutif, dont nous ignorons tout de la structure.

À la suite de la réunion de restitution aux instances du Parti, de nouvelles propositions ont été présentées au Président de la République, sans réponse favorable. En conséquence, PASTEF ne participera pas au prochain gouvernement et n’y sera représenté par aucun ministre. Nous y reviendrons avec de plus amples informations », a conclu le COMEX du parti.