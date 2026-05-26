Sénégal : Ousmane Sonko élu président de l’Assemblée nationale avec une large majorité

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Ousmane Sonko a été élu ce mardi 26 mai 2026 à la tête de l’Assemblée nationale du Sénégal avec un score écrasant de 132 voix sur 133 suffrages exprimés.

Cette élection intervient dans un contexte de recomposition politique marqué par le départ du président sortant El Malick Ndiaye et les récents changements intervenus au sommet de l’État sénégalais.

Le scrutin, organisé à bulletin secret conformément au règlement intérieur de l’institution parlementaire, s’est soldé par une victoire quasi unanime de Ousmane Sonko. Aucun vote contre ni bulletin nul n’a été enregistré.

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Cette large adhésion illustre le poids politique de l’ancien Premier ministre au sein de la majorité parlementaire et confirme son influence dans le nouvel équilibre institutionnel du pays.

Ousmane Sonko devient la deuxième personnalité de l’État

Avec cette élection, Ousmane Sonko devient officiellement la deuxième personnalité de l’État après le président Bassirou Diomaye Faye.

À la tête de l’Assemblée nationale, il sera chargé de conduire les travaux parlementaires, superviser le Bureau de l’institution et piloter l’agenda législatif dans une période politique particulièrement suivie au Sénégal.

 
     
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