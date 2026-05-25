Sénégal : Ahmadou Al Aminou Lo nommé Premier ministre après le départ d’Ousmane Sonko

Agent - B24 Envoyer un courriel il y a 15 secondes
0 Temps de lecture 1 minute

Le Senegal a officiellement un nouveau chef du gouvernement. Ahmadou Al Aminou Mouhamed Lo a été nommé Premier ministre ce lundi 25 mai 2026 par le Président Bassirou Diomaye Faye, à la suite du limogeage de Ousmane Sonko et de la dissolution du gouvernement.

Cette nomination intervient dans un contexte de recomposition politique au sommet de l’État sénégalais, marqué par une volonté affichée du pouvoir de lancer une nouvelle phase de gouvernance.

Avant sa nomination à la Primature, Ahmadou Al Aminou Mouhamed Lo occupait le poste de ministre secrétaire d’État chargé du Suivi, du Pilotage et de l’Évaluation de l’agenda national de transformation « Sénégal 2050 ».

Lire également👉Sénégal : Le Président Bassirou Diomaye Faye met fin aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko

Le nouveau Premier ministre devra désormais former son équipe gouvernementale dans les prochains jours. Il aura pour mission de conduire l’action gouvernementale et de mettre en œuvre les grandes orientations définies par le président Bassirou Diomaye Faye.

Cette transition intervient alors que le pays fait face à d’importantes attentes sur les plans politique, économique et social.

 
     
Agent - B24 Envoyer un courriel il y a 15 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Agent - B24

Agent - B24

Articles similaires

63e Journée de l’Afrique : L’accès à l’eau potable au centre des échanges à Ouagadougou

il y a 1 heure

Faso Foot : L’AJSB dénonce de « graves incidents » contre les journalistes lors du match EFO vs USCO

il y a 4 heures

Éducation dans l’Oudalan : Le mérite scolaire et la culture célébrés au CEG d’Essakane

il y a 4 heures

Vatican : Le pape Léon XIV demande pardon pour le retard de l’Église à condamner l’esclavage

il y a 4 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page