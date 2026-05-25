Sénégal : Ahmadou Al Aminou Lo nommé Premier ministre après le départ d’Ousmane Sonko

Le Senegal a officiellement un nouveau chef du gouvernement. Ahmadou Al Aminou Mouhamed Lo a été nommé Premier ministre ce lundi 25 mai 2026 par le Président Bassirou Diomaye Faye, à la suite du limogeage de Ousmane Sonko et de la dissolution du gouvernement.

Cette nomination intervient dans un contexte de recomposition politique au sommet de l’État sénégalais, marqué par une volonté affichée du pouvoir de lancer une nouvelle phase de gouvernance.

Avant sa nomination à la Primature, Ahmadou Al Aminou Mouhamed Lo occupait le poste de ministre secrétaire d’État chargé du Suivi, du Pilotage et de l’Évaluation de l’agenda national de transformation « Sénégal 2050 ».

Le nouveau Premier ministre devra désormais former son équipe gouvernementale dans les prochains jours. Il aura pour mission de conduire l’action gouvernementale et de mettre en œuvre les grandes orientations définies par le président Bassirou Diomaye Faye.

Cette transition intervient alors que le pays fait face à d’importantes attentes sur les plans politique, économique et social.