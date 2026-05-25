Burkina Faso : La Chine remet un lot de matériels et d’intrants agricoles de 160 millions de F CFA

Une cérémonie officielle de remise de matériels techniques agricoles s’est déroulée ce lundi 25 mai 2026 à Ouagadougou. La République Populaire de Chine a octroyé au gouvernement burkinabè un lot d’équipements, de semences et d’engrais d’une valeur totale de plus de 160 millions de FCFA. L’événement a eu lieu au ministère de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et halieutiques.

Ce don s’inscrit dans la phase III du Projet d’assistance agricole chinoise au Burkina Faso. Le lot est composé de tracteurs, de motoculteurs, de semoirs, de faucheuses, de décortiqueuses et de batteuses.

Il comprend également des équipements de production animale et du matériel destiné à la réfection du laboratoire d’analyse des semences.

Xi Wei, conseiller économique et commercial de l’Ambassade de Chine, a représenté la partie chinoise. Lors de son allocution, il a rappelé l’alignement des stratégies des deux pays.

« Assurer un approvisionnement stable et sûr en céréales et en produits agricoles majeurs constitue la priorité absolue de notre stratégie de construction d’une puissance agricole. Cette vision rejoint parfaitement les orientations politiques du Burkina Faso », a-t-il indiqué.

Depuis la reprise des relations diplomatiques en 2018, la coopération bilatérale a permis d’aménager 2 800 hectares de riziculture de bas-fond et de former 7 483 acteurs agricoles. M. Hu Yuzhou, chef de la mission d’assistance et expert en riziculture, dirige l’équipe de spécialistes chinois actuellement déployés sur le terrain pour vulgariser ces technologies.

Le don a été réceptionné par Prosper Zemba, Directeur Général des Productions Végétales, représentant la partie burkinabè. Au nom du Ministre d’État, Ministre de l’Agriculture, il a exprimé la reconnaissance du pays face à cet appui axé sur la modernisation des techniques.

« Afin d’assurer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos populations, le Burkina Faso s’est engagé dans une dynamique d’intensification de la production agropastorale et halieutique à travers la promotion des semences améliorées, l’utilisation d’engrais de qualité ainsi que la mécanisation des opérations de production, de récolte et de post-récolte », a-t-il souligné.

Pour la campagne agricole en cours, le programme prévoit l’accompagnement de 400 hectares supplémentaires de bas-fonds, ainsi que la création de bassins piscicoles et de forages. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de poursuivre le partage d’expériences pour soutenir le développement autonome du secteur rural burkinabè.

Akim KY

Burkina 24