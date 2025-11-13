La Chine offre du matériel médical de 120 millions FCFA au CHU de Tengandogo

Partage

La République populaire de Chine , à travers son Ambassade de Chine au Burkina Faso, a offert, le mercredi 12 novembre 2025 au Centre hospitalier universitaire de Tengandogo, des matériels médicaux d’une valeur de 120 millions de FCFA.

Ces équipements sont destinés aux malades vulnérables, particulièrement ceux souffrant de pathologies cardiaques et vasculaires.

Pour Lin Somda, directeur général du CHU de Tengandogo, c’est un don important pour sa structure et surtout pour les patients admis en chirurgie cardiaque et vasculaire.

« On remet prioritairement au profit des malades qui n’ont pas de ressources pour acheter ces produits », a-t-il précisé.

Zacharia Yabré, directeur général de l’Accès aux produits de santé représentant le ministre en charge de la Santé, a indiqué que le matériel est composé de consommables utilisés dans la chirurgie cardiaque et vasculaire, afin de venir en appui aux malades vulnérables.

« Lorsque vous êtes hospitalisé dans un service de cardiologie vasculaire, vous pouvez être appelés à faire des dépenses catastrophiques. Et qui dit dépenses catastrophiques, finalement tout le monde est vulnérable. Ce sont des dispositifs médicaux qui coûtent très chères, en les mettant à notre disposition, ça vient soulager non seulement la souffrance des patients mais ça met les techniciens aussi à l’aise pour apporter des solutions aux problèmes de santé de nos patients », a-t-il souligné.

Il a également fait savoir qu’il s’agit de dispositifs médicaux spécifiques à la chirurgie cardiaque. « Quand vous regardez un peu dans notre circuit de distribution, ce ne sont pas des médicaments qui sont d’utilisation courante », a-t-il ajouté.

Pour l’ambassadeur de Chine au Burkina Faso, la coopération sanitaire sino-burkinabè a porté des fruits abondants. « Le soutien de la Chine se traduit par des actions concrètes : l’envoi des missions médicales, la construction d’infrastructures, les aides financière et matérielle, le transfert de technologies et la formation du personnel. Autant de contributions qui tissent, sur cette terre chaleureuse du Burkina, la belle toile de l’amitié entre nos deux peuples », a-t-il mentionné.

Il a fait savoir qu’un mécanisme de partenariat a été mis en place entre le CHU de Tengandogo et le premier hôpital affilié à l’Université des Sciences et Technologies de Chine, dans le but de promouvoir la construction et le développement de la chirurgie cardiaque au Burkina Faso. « Il est ainsi devenu un nouveau modèle pour la coopération sanitaire sino-burkinabè », a-t-il affirmé.

Le diplomate chinois a conclu que le partenariat entre les deux hôpitaux a déjà généré des bénéfices tangibles pour les Burkinabè.