Ouagadougou : La Brigade Laabal traque les vendeurs de drogue dans des zones sensibles de la capitale

La Brigade Laabal, connue pour son engagement dans la moralisation de la vie publique et la régulation sociale, a mené ces derniers jours une série d’opérations coup de poing contre les vendeurs et consommateurs de drogue à Ouagadougou. Les interventions se sont concentrées sur plusieurs zones identifiées comme sensibles : la gare de l’Est, le marché Sankariaré et le quartier Patte d’Oie.

Tout est parti d’un renseignement transmis par un citoyen à la Brigade, signalant un cas suspect de trafic de stupéfiants à la gare de l’Est. Une équipe d’intervention s’est immédiatement rendue sur les lieux pour vérifier les faits.

Sur place, les agents ont trouvé un individu qui tenait un petit point de vente de cigarettes. À première vue, rien ne laissait penser à une activité illicite. Cependant, après une fouille minutieuse des alentours, les forces de l’ordre ont découvert des sachets contenant des substances suspectes soigneusement dissimulées dans un trou creusé dans le mur attenant.

Confronté à cette découverte, le vendeur a nié toute implication, affirmant ne pas être au courant de la présence de drogue à proximité de son étal. Une version jugée peu crédible par les agents de la Brigade Laabal, qui estiment difficile qu’il n’ait pas remarqué les allées et venues suspectes des consommateurs et trafiquants autour de son espace de vente.

L’individu a été conduit pour vérification afin d’établir sa responsabilité dans cette affaire. Il l s’agit d’un complice, d’un intermédiaire ou simplement d’une personne ayant fermé les yeux sur un trafic dont il profitait indirectement.

Les informations reçues par les autorités faisaient état de la présence de deux autres individus opérant dans la même zone et soupçonnés d’être les véritables revendeurs.

Les zones ciblées par l’opération, gare de l’Est, Sankariaré et Patte d’Oie, sont connues depuis plusieurs années comme des points névralgiques de la vente et de la consommation de drogues légères et dures. Ces espaces attirent des jeunes désœuvrés, des trafiquants, mais aussi des consommateurs réguliers, souvent livrés à eux-mêmes.

Pour la Brigade Laabal, ces lieux représentent une menace croissante pour la sécurité publique. La consommation de stupéfiants y est souvent liée à d’autres formes de délinquance : vols, agressions, et insécurité nocturne.

Ces opérations s’inscrivent dans la mission globale de la Brigade Laabal, qui agit comme un instrument civique de régulation sociale et de contribution à la refondation nationale. Au-delà des arrestations, la Brigade entend sensibiliser la population sur les dangers de la drogue et encourager la dénonciation citoyenne.

Les opérations se poursuivent, et la population est invitée à collaborer activement en signalant tout comportement suspect.