PMU’B : Un joueur empoche plus de 65 millions F CFA grâce à la LONAB

Partage

La chance a encore frappé à la Loterie nationale burkinabè (LONAB). Ce jeudi 13 novembre 2025, l’agence Ouaga 3 de la LONAB a servi de cadre à la remise officielle d’un chèque de 65 429 000 F CFA à Monsieur KIENDREBEOGO Tandam, heureux gagnant du super gros lot du PMU’B 4+1. L’événement s’est déroulé en présence de plusieurs cadres de la société et des partenaires.

D’une simple mise de 300 F CFA effectuée le 19 octobre 2025, Tandam Kiendrébéogo est devenu l’unique gagnant dans l’ordre de cette session. Pour la LONAB, cette victoire illustre une nouvelle fois le pouvoir transformateur du jeu lorsqu’il est pratiqué dans un esprit de responsabilité et de confiance.

Représentant le Directeur général, Mme Thérèse NABALOUM, Conseillère technique, a salué la persévérance du gagnant et souligné que cette cérémonie n’était pas qu’une formalité, mais « la concrétisation d’un rêve, la preuve vivante que la chance sourit à ceux qui osent y croire ». « La LONAB ne se contente pas d’offrir du divertissement. Elle transforme des vies », a-t-elle insisté.

Ému et vêtu de Faso Dan Fani, M. Kiendrébéogo a exprimé sa gratitude, affirmant vouloir faire bon usage de ce gain qui marque un tournant dans sa vie. Pour la LONAB, « les 65 millions ne sont pas qu’un chiffre : ils représentent des opportunités et des projets à bâtir ». L’institution a invité le lauréat à investir utilement pour un impact durable.

Réaffirmant son engagement envers l’intégrité, la transparence et la responsabilité, la LONAB a rappelé que tous ses gains reposent sur un processus rigoureux et équitable. Elle appelle sa clientèle à garder confiance et à se souvenir que « les gains de la LONAB sont bien réels ». Encore, « les lots aux gagnants, les bénéfices au Faso » !