Tour du Faso 2025 : La LONAB injecte 100 millions de F CFA pour l’édition de la résilience

À l’aube de la 36e édition du Tour cycliste international du Faso, la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) a réaffirmé son rôle de partenaire majeur en injectant la somme de 100 millions de francs CFA. L’engagement a été officialisé le mercredi 22 octobre 2025 par la signature d’une convention de sponsoring au Ministère de l’Économie et des Finances.

C’est une collaboration de longue date qui met en lumière le soutien indéfectible de la LONAB qui se positionne non seulement comme un sponsor, mais comme un pilier du sport burkinabè.

Le Directeur Général de la LONAB, Ibrahim Ben Harouna Zarani, a souligné l’importance du Tour cycliste international du Faso, qui s’est imposé comme un rendez-vous incontournable sur le plan sportif au niveau africain.

Il a précisé que cette contribution s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE). « La LONAB est fière d’accompagner cet événement majeur au niveau du Burkina Faso. Dans le cadre de la responsabilité sociétale de notre entreprise, nous intervenons dans plusieurs secteurs pour soutenir l’État », a-t-il dit.

Aboubakar Nacanabo, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective, a insisté sur le devoir commun de garantir le succès de l’événement. « C’est notre devoir aussi de faire en sorte que l’organisation soit réussie pour que la confiance prenne place. C’est un devoir de la LONAB avec sa responsabilité sociétale d’accompagner ces tours cyclistes», a-t-il souligné.

Il a également reconnu la valeur de l’événement en tant que vitrine pour le pays, et pour lui, l’accompagnement de la LONAB est important en termes de publicité et de soutien à la nationale des jeux de hasard.

De son côté, Anuuyirtolé Roland Somda, Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, a exprimé sa gratitude, en particulier au regard du contexte actuel. Il a rappelé les défis passés, en mentionnant que l’organisation du Tour l’année précédente avait été l’un de ses premiers défis ministériels.

« Parvenir à tenir un tel événement par les temps que nous connaissons, je crois que c’est un message fort», a-t-il déclaré. « Le succès, c’est le collectif, c’est l’échec qui est individuel. Donc, merci à tous et à toutes», a-t-il clamé.

Pour le Directeur Général de la LONAB, le choix du cyclisme est loin d’être anodin. Ce sport incarne des vertus essentielles pour la nation. « le cyclisme véhicule beaucoup de valeurs, à savoir des dépassements de soi. Il y a également l’effort qui est fait, c’est la cohésion et la paix au niveau de ce cyclisme-là. Ça traduit donc l’effort et la résilience au niveau de nos acteurs», a déclaré Ibrahim Ben Harouna Zarani.

En échange de cette contribution financière, la LONAB bénéficiera d’une contrepartie, notamment des espaces de visibilité pour la promotion et la vente de ses produits. En rapelle, la 36e édition du Tour du Faso se tiendra du 24 octobre au 2 novembre 2025, sous le thème de la résilience et des performances sportives, avec dix étapes qui couvre 1155,070 km à travers neuf régions du Burkina Faso, et la participation de neuf à douze pays d’Afrique et d’Europe.

Akim KY

Burkina 24