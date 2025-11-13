2e congrès de la Société burkinabè de néphrologie : « Suivez les valeurs du Pr Lengani », invite Pr Adjima Thiombiano

Partage

La Société burkinabè de néphrologie (SOBUNEPH) tient son 2e congrès du 12 au 14 novembre 2025. Ce mercredi 12 novembre 2025 à Ouagadougou, ledit congrès a été officiellement ouvert sous le patronage du Pr Adjima Thiombiano, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Le Pr Gérard Coulibaly, président de la Société burkinabè de néphrologie (SOBUNEPH) a présenté la transplantation rénale comme une méthode de traitement des maladies rénales chroniques qui arrivent à leur stade terminal.

Au stade terminal, a-t-il fait savoir, on a la dialyse et la transplantation rénale. La transplantation rénale, a-t-il davantage expliqué, est un traitement qui est apparu assez récent dans les pays africains, rappelant ainsi la première greffe intervenue le 29 juillet 2025 au Burkina Faso.

« Quand on arrive à faire la transplantation rénale dans un pays, cela suppose déjà que le niveau du plateau technique a été élevé et qu’on a aussi des ressources humaines compétentes disponibles », a-t-il fait comprendre.

C’est au regard de cette prouesse et de la volonté des premières autorités de notre pays, a en outre indiqué le Pr, qu’a été fait le choix de la transplantation rénale comme thème principal pour le présent congrès à savoir « faire progresser la transplantation rénale en Afrique au sud du Sahara ».

Afin d’échanger et mieux construire la transplantation rénale en Afrique subsaharienne en général et dans notre pays en particulier, la SOBUNEPH dit avoir fait appel à d’éminents professeurs de l’Afrique comme de l’Europe pour ces trois jours.

Hommage posthume au Pr Adama Lengani

À l’occasion de la cérémonie officielle d’ouverture de ce congrès, un hommage à titre posthume a été rendu au pionnier de la néphrologie au Burkina Faso, décédé en 2023, le Pr Adama Lengani.

« C’était un homme remarquable non seulement dans le domaine de la science, mais également dans le domaine de la vie en général », a rappelé le Pr Gérard Coulibaly.

Le Pr Adjima Thiombiano, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, patron de la cérémonie, à l’entame de son mot, a demandé à l’assistance de faire un standing ovation à toutes les œuvres accomplies sur terre du regretté. « Nous sommes très fiers d’avoir eu la chance en tant que pays de connaître le Pr Lengani », a ensuite déclaré le ministre Thiombiano.

Le Pr Adjima Thiombiano a aussi invité les héritiers biologiques et scientifiques du disparu à suivre ses valeurs. « Suivez les valeurs du Pr Lengani. Il ne sert à rien d’être un fils biologique ou scientifique du Pr ; venir lui rendre hommage ici et ne pas prolonger ses valeurs et ses actes », a-t-il appelé.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24